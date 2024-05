Bester Feldtorschütze der Liga verlässt Oranienburger HC

Der Oranienburger HC verliert zum Saisonende seinen Rückraumshooter, der aktuell auf Platz 2 der Torschützenliste der Staffel Nord-Ost in der dritten Liga steht.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wird Malte Dedering den OHC zum Saisonende verlassen. "Ich möchte sportlich weiter nach oben und langfristig in der 2. Liga spielen“, erklärt der 22-Jährige seine Entscheidung. Einen Verein habe er wohl schon gefunden, den Namen gibt er allerdings noch nicht preis.

"Ich habe in Oranienburg eine Menge Erfahrung sammeln können, wurde viel eingesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar. In den zwei Jahren trainierte und spielte ich unter verschiedenen Trainern. Jeder betrachtet das Spiel aus anderen Perspektiven, das bringt einen natürlich voran", blickt Dedering auf seine Zeit in Oranienburg zurück.

"Es ist super schade, dass er geht. Wir hätten ihn gern behalten. Seine Entwicklung ist enorm. Er wartet jetzt auf die richtige Wurfsituation, besitzt eine großartige Wurfauswahl, trifft viele richtige Entscheidungen und legte in der Abwehr zu. Er ist in allem gereift", bedauert Trainer Darius Krai den Abgang des Linkshänders.

OHC-Teammanager Patrick Lehmann versichert, "dass wir alles in die Waagschale geworfen haben, um Malte zu halten. Aber es hat nicht gereicht". Die sportliche Leitung steht nun vor der Herausforderung, die Lücke zu schließen. "Wir gucken jetzt, wie wir die Situation lösen", kommentiert Trainer Darius Krai.

2022 ist Malte Dedering vom Linka-Konkurrenten MTV Braunschweig zum Oranienburger HC gekommen. Mit 162 Toren, welche er allesamt aus dem Spiel heraus erzielte, steht der Rückraumshooter derzeit auf Platz 2 der Torschützenliste der Staffel Nord-Ost der dritten Liga. Durchschnittlich erzielt er so sieben Tore pro Spiel. "Na klar ist es cool, Torschützenkönig zu werden. Aber über den Mannschaftserfolg würde ich dies nicht stellen. Ob Erster oder Zweiter ist egal. Ich weiß, was ich kann", so Dedering.