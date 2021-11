Beste WM-Qualifikation der Geschichte? Dänemark jagt auch Deutschland

Dänemark winkt eine perfekte WM-Qualifikation ohne Punktverlust und Gegentor. Wen Kjaer & Co. damit übertrumpfen könnten - und warum das kein gutes Omen sein muss.

Mit guter Laune zur WM: Dänemark war in der Qualifikation nicht aufzuhalten. Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Schottland, Österreich, Israel, Färöer, Moldau - prädestiniert für einen Durchmarsch war die WM-Qualifikationsgruppe F für Dänemark nicht. Trotzdem hat der EM-Halbfinalist souverän wie kein anderer ein Ticket für die WM 2022 in Katar gelöst: acht Spiele, acht Siege, 27:0 Tore.

In den abschließenden beiden Gruppenspielen gegen die Färöer am Freitag und in Schottland am darauffolgenden Montag (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) können die Dänen die ideale WM-Qualifikation perfekt machen und sogar einen neuen Rekord aufstellen.

Die DFB-Elf ließ der 30-Punkte-Quali wenig folgen

Zwar gab es in den letzten Jahrzehnten schon Mannschaften, die alle WM-Qualispiele gewannen, gleichzeitig ohne Gegentor ist aber keine von ihnen geblieben. Zuletzt gelang der deutschen Nationalelf vor der WM 2018 ein Durchmarsch mit 30 Punkten aus zehn Spielen (43:4 Tore). Beim Turnier schied sie trotzdem in der Vorrunde aus.

Davor waren 2008/09 mit Spanien (zehn Spiele, 30 Punkte, 28:5 Tore) und den Niederlanden (neun Spiele, 27 Punkte, 17:2 Tore) erstmals seit 1982 wieder europäische Teams verlustpunktfrei durch eine Qualifikation gekommen und begegneten sich im WM-Finale.

Ob das perfekte Abschneiden für Dänemark ein gutes Omen wäre, ist also nur schwer zu deuten. Eine Rarität wäre es allemal.

