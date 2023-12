Beste über Nagelsmann-Anruf: "Es ist doch absurd"

Jan-Niklas Beste sticht bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim heraus und wirft ganz besondere Fähigkeiten in die Waagschale, die womöglich auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann interessant sein könnten. Denn die DFB-Bilanz ist erschreckend.

Die Schlagzeilen beim Aufsteiger von der schwäbischen Ostalb gehörten in den letzten Wochen Jan-Niklas Beste. Der 24-Jährige ist folgerichtig auch Heidenheims notenbester Feldspieler (2,96) an den ersten 15. Spieltagen. Doch das alleine reicht noch nicht aus, um die vielen Gerüchte um den offensiven Linksaußen zum Brodeln zu bringen.

Vielmehr ist Beste der Spezialist für Standardsituationen. Egal ob Freistoß, Eckball oder Elfmeter, egal ob als Vorbereiter oder eben auch mal direkt - derzeit scheint ihm alles zu gelingen. So kommt der Mittelfeldspieler schon auf 13 Torbeteiligungen - beim 3:2-Erfolg gegen Darmstadt legte er alle drei Treffer auf. So ist es auch kein Wunder, dass Beste immer mehr in den Fokus rückt.

Da Standards auch bei der taumelnden Nationalelf ein Thema und vor allem eben auch ein probates Mittel für Torerfolge sind, könnte ein Spezialist für den ruhenden Ball doch auch mal mit einem Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann rechnen oder etwa nicht?

Beste: "Das ganze Thema ist einfach nur zum Schmunzeln"

"Ich bekomme aktuell viele Fragen dazu, aber muss weiter darüber schmunzeln. Es ist doch absurd, jetzt über die Nationalmannschaft zu sprechen", sagte Linksfuß jetzt in einem Interview mit der "Schwäbischen Zeitung": "Ich habe erst 14 Bundesligaspiele gemacht und vergangenes Jahr noch 2. Liga gespielt." Deshalb winkt Beste ab: "Auch wenn es mir wohl nicht jeder glaubt: Ich denke darüber überhaupt nicht nach. Das ganze Thema ist einfach nur zum Schmunzeln."

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Nagelsmann hatte sich zuletzt im "Aktuellen Sportstudio" über neue Nationalspieler geäußert und dabei unterstrichen, dass er sich weniger über Spielernamen unterhalten wolle, ihm gehe es mehr um die Typen, die das Team brauche. Und die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Denn von den jüngsten 36 Toren der Nationalelf fielen nur sechs durch Standards. Besonders bedenklich fällt auf: Fünf dieser sechs Tore fielen nach Elfmetern, nur ein Treffer glückte nach einem Eckball.

Was für Beste spricht und die erschreckende DFB-Bilanz

Nach dem 2:0 gegen Israel am 26. März 2022 fiel kein einziges Tor mehr nach einem Freistoß und nur eines nach einer Ecke. Dabei hatte die Nationalelf 103 Ecken in diesem Zeitraum. Zum Vergleich: Heidenheim benötigte in dieser Saison im Schnitt 14 Ecken pro Tor. Nach Bestes Standards fielen in dieser Saison bereits zehn Tore. Zudem gelang der DFB-Elf keines der jüngsten 25 Tore aus der Distanz. Beste gelangen dagegen allein in dieser Saison schon drei Treffer von außerhalb des Strafraums.

Vielleicht reicht es ja auch, wenn Beste Kimmich und Co. ein paar Tipps gibt. Es klingt jedenfalls denkbar einfach, wenn er seinen Ablauf beschreibt: "Ich lege mir den Ball hin, mache meinen Ablauf, gucke hoch, schaue da hin, wo der Ball hin soll, laufe an, vertraue auf meine Schusstechnik und hoffe, dass die anderen Jungs dann den Kopf oder den Fuß hinhalten", erklärt er: "Es sind wohl drei länger werdende Schritte Anlauf und ich muss immer gleich zum Ball stehen. Ich muss immer einen gleichen Anlauf und eine gleiche Schrittfolge haben." Den Anlauf einmal mit drei und dann wieder mit fünf Schritten, das funktioniere nicht.

Beste wehrt Wechselgerüchte ab

Ob Nagelsmann auf die Fähigkeiten zurückgreifen wird, ließ er bisher nicht durchblicken. Allerdings hat Beste bereits den einen oder anderen Scout anderer Klubs auf den Plan gerufen, denn sein Vertrag läuft 2025 aus. Zunächst schob Beste den Wechselgerüchten aber selbst einen Riegel vor: "Ich konzentriere mich voll auf den Klub und den Klassenerhalt", sagte der Linksfuß dem kicker: "Ich beschäftige mich nicht mit anderen Vereinen und habe noch eineinhalb Jahre Vertrag."