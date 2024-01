Beste Turnierleistung: Zverev schlägt Michelsen und steht im Achtelfinale

Mit seinem bisher stärksten Auftritt in Melbourne bezwang Alexander Zverev den jungen Amerikaner Alex Michelsen. Dabei bekam er nur im zweiten Satz einmal kurz Probleme.

Nach seinem mühevollen Sieg gegen den Slowaken Lukas Klein war Alexander Zverev in der 3. Runde in Melbourne gefordert. Gegner war der erst 19 Jahre alte Amerikaner Alex Michelsen, gelistet auf Platz 91 der Weltrangliste. Die Vorzeichen für Zverev, die Nummer 6 der Weltrangliste, waren also klar.

Den ersten Satz auf dem Center Court dominierte der Olympiasieger von 2021. Es war bis dahin seine beste Leistung des Turniers. Am Ende des ersten Satzes stand für Zverev ein souveränes 6:2 auf dem Scoreboard.

Zverev muss im zweiten Satz in den Tie-Break - und gewinnt den dritten souverän

Nach einem souveränen Ausbau der Führung sah es zunächst auch im zweiten Satz aus. Nachdem Zverev bereits mit 4:3 in Führung gelegen hatte, profitierte Michelsen aber von schwächeren Minuten des Hamburgers, der sich mehrere Unkonzentriertheiten leistete. Plötzlich lag der junge Amerikaner mit 6:5 in Führung. Doch Zverev steigerte sich im richtigen Moment noch einmal und setzte sich letztlich mit 7:4 im Tie-Break durch.

Die Taktik meines Vaters, der ja auch mein Trainer ist, heute war super. Schlage mehr Winner und mache weniger einfache Fehler. Alexander Zverev

Im dritten Satz lieferte Zverev wieder eine souveräne Vorstellung ab. Der 26-Jährige konnte seinen ersten Matchball nutzen, am Ende stand es 6:2 für Zverev. Ein hochverdienter Sieg für den Hamburger, der damit das Achtelfinale in Melbourne erreicht. "Die Taktik meines Vaters, der ja auch mein Trainer ist, heute war super. Schlage mehr Winner und mache weniger einfache Fehler", sagte Zverev nach dem Match: "Das ist ja auch ganz einfach. Aber ich bin froh, dass es heute so gut aufgegangen ist."

Ruud-Bezwinger Norrie wartet - Zverev erscheint als klarer Favorit

In der Runde der letzten 16 wartet nun der Cameron Norrie auf Zverev. Der auf Platz 22 der Weltrangliste geführte Brite hatte den Elften der Welt, Casper Ruud in der dritten Runde mit 6:4, 6:7, 6:4, 6:3 bezwungen.

Als "statistischer" Favorit geht Zverev in das Match mit Norrie: Bisher zog der gebürtige Johannesburger in den vier Duellen mit Zverev immer den Kürzeren und konnte nicht einmal einen Satz gewinnen.