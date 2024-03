Beste Torhüterin beim Final4: Wer ist Marie Weiss?

Für Marie Weiss gab es am Sonntag gleich doppelten Grund zur Freude: Zum einen konnte sie mit der TuS Metzingen den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte feiern, nachdem sich ihr Team in einem spannenden Finale gegen Titelfavorit SG BBM Bietigheim durchsetzte. Zum anderen wurde sie als beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet. Doch wer ist Marie Weiss überhaupt?

Sie ist gerade mal 19 Jahre alt - dennoch konnte sie das Final4 um den DHB-Pokal entscheidend prägen und wurde mit insgesamt 14 Paraden zur besten Torhüterin des Turniers ernannt.

Seit 2018 spielte Marie Weiss in der Jugend der TuS Metzingen, ihre handballerischen Wurzeln liegen hingegen in Pfullingen. Für die Saison 2022/23 wurde sie mit einem Ein-Jahres-Vertrag für die Profi-Mannschaft ausgestattet und hat per Zweitspielrecht beim Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg in der zweiten Liga Spielpraxis gesammelt - mit Erfolg.

Zur aktuellen Spielzeit ist sie endgültig in den Kader der Erstliga-Mannschaft aufgerückt und wurde mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der Bundesligist vertraute auf ihr Talent und holte als Ersatz für die Schwedin Rebecca Nilsson keinen externen Zugang. "Ich bin mir sicher, dass sie weitere gute Schritte machen wird und uns dann auch viel Freude bereiten kann", hatte Trainer Werner Bösch damals kommentiert.

Seit Jahren ist Weiss außerdem fester Bestandteil der U-Nationalmannschaft. 2021 wurde sie mit der U17-Vizeeuropameister in Montenegro, bei der U19-Europameisterschaft 2023 hatte keine andere Torhüterin mehr Bälle abgewehrt. Beim Vier-Nationen-Turnier der U20-Nationalmannschaft Anfang März hatte sie großen Anteil am guten zweiten Platz ihrer Mannschaft.