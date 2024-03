Beste Staffel-Platzierung zum Abschluss: Debütantin Kink sichert Platz zwei hinter Norwegen ab

Bei der Biathlon-WM holte sich das deutsche Quartett die Bronze-Medaille in der Staffel. Bei der letzten Staffel der Saison schaffte es Deutschland nochmal aufs Podest, auch dank einer starken Debütantin.

Julia Kink gab ein starkes Debüt in der Staffel. IMAGO/Harald Deubert

Die deutschen Biathletinnen haben im letzten Staffelrennen des Winters ihre beste Platzierung in dieser Saison eingefahren. Nach 4 x 6 Kilometern und insgesamt sieben Nachladern belegten Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Julia Kink am Samstag im US-amerikanischen Soldier Hollow den zweiten Platz mit 17,2 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen aus Norwegen. Auf dem dritten Platz landete das schwedische Quartett.

Zuvor standen als beste Platzierungen für den Deutschen Skiverband in dieser Saison zwei dritte Plätze bei den Weltcups in Östersund und Ruhpolding zu Buche sowie ein dritter Rang bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto.

"Es war irgendwie so verrückt, wie im Film", sagte Kink, die sich auf der letzten Runde mit der Gesamtweltcupführenden Ingrid Landmark Tandrevold um den Sieg duellierte, am ARD-Mikrofon: "Das war so krass."

Trotz zitternder Beine: Hettich-Walz verhindert Strafrunde

Hettich-Walz startete mit einer fehlerlosen Leistung im Liegendanschlag, musste dann aber bei der zweiten Schießeinlage dreimal nachladen. "Die Beine haben gezittert und ich habe mich schon fast in der Strafrunde gesehen. Ich bin froh, dass ich sie noch abwenden konnte", sagte die WM-Zweite im Einzel der ARD.

Nach Hettich-Walz übernahm Grotian, die im Sprint tags zuvor als 13. die beste Deutsche war. Sie führte Deutschland trotz drei weiteren Nachladern auf Rang zwei, ehe Voigt startete und nach dem ersten Schießen sogar in Führung ging. Dann machten die Norwegerinnen aber noch einmal ernst und ließen keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Kink war "so schlecht" vor dem Rennen

Damen-Trainer Kristian Mehringer musste kurz vor dem Start noch eine Änderung im Aufgebot vornehmen, nachdem sich Sophia Schneider "etwas angeschlagen" abgemeldet hatte. Sie wurde von der 20 Jahre alten Doppel-Juniorenweltmeisterin Kink vertreten.

"Ich habe mich einerseits sehr gefreut, andererseits war es auch ein Schock", sagte Kink nach ihrem zweiten Weltcuprennen überhaupt: "Da war ich schon extrem nervös, kurz vor dem Start war mir so schlecht." Im Rennen blieb Kink aber cool und sicherte als Schlussläuferin den zweiten Rang mit einem Nachlader ab.

