"Beste Option für seine Entwicklung": Essen verleiht Voelcke nach Bocholt

Sascha Voelcke wird die laufende Saison nicht bei Rot-Weiss Essen beenden. Der Außenspieler wird in der Rückrunde für den 1. FC Bocholt auflaufen.

Den Wechsel des 20-Jährigen in die Regionalliga West gab der Drittligist auf der Vereinwebsite bekannt. Zur Saison 2023/2024 soll Voelcke nach Essen zurückkehren. "Um einen neuen Anlauf zu nehmen, benötigt er in der Rückrunde Spielpraxis, die wir ihm aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position aktuell nicht garantieren können", so Sportdirektor Jörn Nowak. "Dennoch sind wir nach wie vor von seinen Qualitäten überzeugt. Daher glauben wir, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Leihe die beste Option für seine Entwicklung ist."

Auch in Bocholt ist man überzeugt, dass dieser Deal für alle Seiten das Beste sei. Marcus John, Sportlicher Leiter beim FCB, sagt über den Neuzugang: "Er fällt durch einen starken linken Fuß und sein hohes Tempo auf. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass das Leihgeschäft eine Win-Win-Situation für Bocholt, Essen und vor allem für Sascha Voelcke wird, indem er bei uns wertvolle Spielpraxis sammelt, uns dabei zum Klassenerhalt verhilft und sich weiter für die 3. Liga empfiehlt."

Im Sommer 2021 war Voelcke vom FC St. Pauli nach Essen gewechselt, hier kam er seitdem wettbewerbsübergreifend auf einen Treffer und drei Vorlagen in 19 Einsätzen.