Beste offenbar kurz vor Wechsel zu Benfica

Heidenheims Topscorer Jan-Niklas Beste steht offenbar vor einem Blitz-Wechsel zu Benfica Lissabon. Das klang am Mittwoch im Gespräch mit dem kicker noch anders.

Der Umbruch, den Trainer Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim nach der bärenstarken Bundesliga-Debütsaison zu bewältigen hat, wird immer größer. Nach Eren Dinkci (SC Freiburg) und Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) verliert der FCH offenbar auch seinen Topscorer Jan-Niklas Beste. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Donnerstag berichtete, befindet sich der 25-Jährige bereits in Lissabon, um bei Benfica den Medizincheck zu absolvieren und einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben.

Weder die Heidenheimer Verantwortlichen noch Beste selbst hatten in den vergangenen Tagen im Trainingslager in Südtirol den Eindruck vermittelt, als könnte sich dessen Zukunft schon zeitnah klären. Auch wenn ein Abschied ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags stets möglich war, käme der Blitz-Wechsel doch ziemlich überraschend.

Beste: "Ich werde nie vergessen, woher ich komme"

"Ich bin aktuell hier, ich mache ganz normal weiter, wie auch im vergangenen Jahr und das Jahr zuvor", hatte Beste am Mittwoch dem kicker gesagt, als er auf seine Zukunftsplanungen angesprochen wurde. "Ich weiß natürlich, was ich an dem Verein habe, die Wertschätzung, das Vertrauen in mich sind schon riesig. Und ich habe auch nie vergessen, woher ich komme und wie alles gelaufen ist. Deswegen bin momentan sehr, sehr entspannt, das ist vielleicht auch immer eine Charakterfrage. Mehr kann ich dazu aktuell auch gar nicht sagen, was wird, wird man sehen."

Die FCH-Entscheider dürfen zwar mit einer satten Ablösesumme rechnen, die im zweistelligen Millionenbereich liegen könnte, hatten aber keinen Anlass gesehen, Beste trotz des auslaufenden Vertrags zwingend noch in diesem Sommer abzugeben. Die vergangene Saison hatte der linke Flügelspieler, der 2022 von Jahn Regensburg gekommen war, mit acht Toren und 13 Assists in 31 Spielen als bester Scorer seines Teams beendet.

Bei Benfica und Trainer Roger Schmidt ist er offenbar als Linksverteidiger eingeplant. Als solcher hatte er einst seine Profikarriere gestartet, die ihn zuletzt bis in die deutsche Nationalmannschaft geführt hatte. Nachdem ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele im März nominiert hatte, war Beste allerdings eine Adduktorenzerrung dazwischengekommen. In den EM-Kader hatte er es nicht geschafft.