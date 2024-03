"Beste Leistung in diesem Jahr": Frankfurt legt die Messlatte hoch

Zum 125. Geburtstag hat sich Eintracht Frankfurt am Sonntag selbst beschenkt: mit der ersten wirklich überzeugenden Leistung seit Monaten. Ausreden gibt es jetzt keine mehr.

Robin Koch wollte nicht mit der Sprache rausrücken. Doch er grinste über das ganze Gesicht. Die überzeugende Leistung der Frankfurter beim 3:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim war ein Faktor, aber wohl nicht die ganze Wahrheit. Am Morgen vor dem Spiel hatte nämlich das Handy des Verteidigers geklingelt. Der Anrufer: Nationaltrainer Julian Nagelsmann. Das Thema: Die Nominierung für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Der Inhalt: Vorerst noch ein Geheimnis. Doch aus der Mimik, mit der der 27-Jährige davon berichte, war zu lesen: Koch wird erstmals seit Sommer 2021 wieder beim DFB-Team dabei sein.

Dass der Tag des Abwehrchefs so gut endete, wie er anfing, war nicht vorherzusehen, schließlich war die Eintracht im bisherigen Saisonverlauf stets eine Wundertüte. Der Februar war eine einzige Ernüchterung. Angefangen mit einem blamablen 0:2 in Köln, fortgesetzt mit dem Tiefpunkt des Ausscheidens in der Conference League und beendet mit sechs Pflichtspielen ohne Sieg. Zu behaupten, der März hätte für die Eintracht verheißungsvoll begonnen, wäre etwas zu viel des Guten. Doch der 2:1-Arbeitssieg in Heidenheim setzte zumindest der Negativserie ein Ende.

Das Duell gegen den Tabellennachbarn aus Hoffenheim war also mehr als eine Standortbestimmung. Zum Festtag am Sonntag war alles angerichtet. Die Nordwestkurve hatte sich mal wieder schick gemacht und dem 125-jährigen Vereinsjubiläum mit einer Choreografie den würdigen Rahmen gegeben. Die Rückkehr von Ellyes Skhiri und Hugo Larsson in die Startelf näherte die Hoffnung auf mehr Struktur im Spiel und damit auf das Ende des jüngst zuweilen rumpelhaften Angriffsspiels. Verheißungsvoll war auch, dass als Gast zur Feier die TSG Hoffenheim geladen war, hatten die Hessen schließlich beim 3:1-Erfolg in der Hinrunde ihre bis dato beste Saisonleistung gezeigt.

Und siehe da: Die Eintracht kann es doch! Selbst der frühe Rückschlag, als Koch nach fünf Minuten Anthony Brooks bei einem Eckball sträflich allein ließ, beirrte niemanden. Koch selbst erst recht nicht, der beflügelt von der bevorstehenden Rückkehr in die Nationalelf fortan nicht nur souverän spielte, sondern auch noch in bester Mittelstürmer-Manier seinen Fehler mit dem Ausgleichstreffer wettmachte. "Das war die beste Leistung in diesem Jahr. Ich glaube, wenn wir die Leistung so auf den Platz bekommen, sieht jeder, was in der Mannschaft steckt und da gehört jeder Spieler dazu", betonte Koch.

Auch Sportvorstand Markus Krösche sah "einen Schritt nach vorne": "Wir hatten deutlich mehr Struktur. Die Zentrale ist wichtig, mit Ellyes Skhiri und Hugo Larsson sieht man sofort, dass mehr Struktur da ist und es einfacher ist, in die Tiefe zu spielen." Das Duo gab Mario Götze die Freiheit, zwischen dem zentralen Halbposition im Mittelfeld und den Räumen in der Offensive zu pendeln. Der 31-Jährige erwischte einen Sahnetag.

Herausragend war seine gefühlvolle Vorlage aus dem Fußgelenk vor dem 2:1 - oder wie es Dino Toppmöller bezeichnete: "Mario Götze macht da Mario-Götze-Sachen." Mit seinem eigenen Treffer zum 3:1 bewies Götze einmal mehr sein fantastischen Gespür für den Raum und den richtigen Moment. Toppmöller war vollends zufrieden mit seinem Schützling, den er zuletzt zwei Mal draußen ließ: "Die Pause hat ihm gutgetan. Mario hat zuletzt sehr viele Spiele durchgespielt. Er wirkte dadurch so ein bisschen - ich will nicht sagen überspielt - aber doch nicht mehr ganz so frisch."

Toppmöllers taktischer Ansatz ging vollends auf. Mit Skhiri als klarem Sechser, übernahmen Larrson und Götze als Achter im 4-3-3 den spielerischen Part. Speziell die Flexibilität auf Frankfurts rechter Seite überforderte die TSG. Gegen den Ball rückte Eric Junior Dina Ebimbe nach hinten, woraus eine Fünfer-Abwehrkette resultierte, Götze rückte nach vorne in den dadurch freien Raum, wodurch die Grundordnung einem 5-2-3 nahekam. Sobald das Team im Ballbesitz war, ging es sofort mit Tempo und Dynamik in die Tiefe. Sofern man es an diesem Wochenende nicht mit den Hoffenheimern hielt, machte es einfach Spaß, der Eintracht zuzuschauen.

Sieg gegen Hoffenheim sollte Booster für Europa sein

In Puncto "Gier, Wachheit und Fokus" sei diese Leistung eine "Benchmark", betonte Toppmöller. Der frühe Hoffenheimer Platzverweis spielte der Eintracht natürlich in die Karten, doch schon zuvor war die SGE aggressiver, spielfreudiger und trotz des Rückstands klar überlegen. Es spielt zwar im Grunde keine Rolle, doch eine Sache müssen sich die Adlerträger dennoch ankreiden: Die Zahl der Chancen hätte problemlos dazu gereicht, die TSG auch mit doppelt so vielen Gegentoren zurück in den Kraichgau zu schicken.

Wenn der jüngste Sieg gegen Heidenheim die Initialzündung für die Rückrunde war, muss der Dreier gegen den Tabellennachbarn der Booster für Europa sein. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung jetzt auf Platz sieben. Ein angenehmes Polster, das Sicherheit geben muss. Pünktlich zum Gastspiel in Dortmund am kommenden Sonntag scheint die Mannschaft wieder in der Spur. "Wir wollen dort gewinnen", machte Krösche klar. Ausreden gibt es keine.