Beste Laune auf Schalke: Saisoneröffnung mit 70.000 Fans

Aufstiegseuphorie, etliche neue Gesichter, viel Nähe zu Spielern und Trainern, Ansprachen der Führungsriege, dazu bestes Wetter: 70.000 Fans kamen am Sonntag zur Saisoneröffnung des Bundesliga-Rückkehrers FC Schalke 04 nach Gelsenkirchen.

In Zeiten, als der FC Schalke 04 noch regelmäßig auf europäischer Bühne seine Visitenkarte abgab, wurde zur Saisoneröffnung regelmäßig die Marke von 100.000 Besuchern geknackt, wenige Wochen nach der Bundesliga-Rückkehr konnten die Königsblauen nun nach Vereinsangaben über den Tag verteilt immerhin 70.000 Fans auf dem Gelände rund um die Arena begrüßen.

Das sind immer noch mehr Besucher als bei den aller meisten anderen deutschen Profivereinen. Was sich da am Sonntag in Gelsenkirchen abspielte, wurde dem drittgrößten Fußballverein der Welt (gemessen an Mitgliederzahlen, Schalke hat aktuell rund 160.000) einmal mehr gerecht. Der Blick auf die neue Saison verdeutlicht die Aufstiegseuphorie: Schon jetzt sind sämtliche Dauerkarten vergriffen (mehr als 40.000), zudem sind alle 72 Logen verkauft.

Knäbels Appell

Auch bei Partnern und Sponsoren findet Schalke wieder bedeutend mehr Anklang. "Natürlich ist das toll", sagte Finanzchefin Christina Rühl-Hamers zu Beginn der Veranstaltung. „Die Partner, die wir gewinnen konnten, zeigen, welche Kraft in Schalke steckt. Das wirtschaftliche Fundament, das wir hier alle Schritt für Schritt zusammen aufbauen wollen, wird dadurch immer stärker und immer dicker.“ Das Vorstandsmitglied betonte: "Aber es ist nicht so, dass wir mit dem Aufstieg alle Probleme gelöst haben."

Sportvorstand Peter Knäbel appellierte einmal mehr an die Fans, auch bei Rückschlägen Ruhe zu bewahren. Die nächste Saison werde eine riesige Prüfung für den gesamten Verein. "Wichtig ist", sagte Knäbel, "dass man auch dann die Geduld bewahrt, wenn man mal zwei, drei Spiele verliert".

Fan-Liebling Terodde

Viel Geduld hatte die Mannschaft am Sonntag mitgebracht. Spieler und Trainer gaben sich überaus nahbar, schrieben Tausende Autogramme und ließen sich bereitwillig für zahllose Selfies ablichten. Dabei bekamen die Fans viele neue Gesichter präsentiert, schließlich sind nicht nur Trainer Frank Kramer und sein Assistent Beniamino Molinari neu auf Schalke, sondern auch mehrere Spieler. Die Königsblauen haben in diesem Sommer bereits elf Zugänge geholt.

Besonders hoch im Kurs bei der Anhängerschaft stand am Schalke-Tag aber Simon Terodde. Der Torschützenkönig (30 Spiele, 30 Tore) wurde von den Fans zum "Spieler der Saison 2021/22" gewählt. "Das macht mich unglaublich stolz", sagte Terodde.

Palsson vor dem Absprung

Der nächste Abgang könnte Victor Palsson heißen: Der Defensivspieler befindet sich auf dem Sprung in die MLS zu Washington D.C. United. Laut Sportdirektor Rouven Schröder seien familiäre Gründe die Hauptantriebsfeder für Palssons Veränderungswunsch, die Ablösesumme könnte sich im Bereich von einer halben Million Euro bewegen.

Anders als in so manchem Vorjahr war diesmal kein Testspiel Bestandteil des Schalke-Tages, die Arena blieb geschlossen. Seine Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am Sonntag im Pokal gegen den Bremer SV hatte der FC Schalke bereits zwei Tage zuvor bestritten - und in den Sand gesetzt. Trotz früher Führung durch Marcin Kaminski hatten die Königsblauen am Freitag durch zwei späte Treffer noch mit 1:3 beim FC Twente Enschede verloren.