Beste lacht über DFB-Gerüchte: "Es fehlt noch ein gutes Stück"

Jan-Niklas Beste sieht sich entgegen manchem Geraune noch nicht bereit für die deutsche Nationalmannschaft - im Gegensatz zum Heidenheimer Klubboss.

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Ende März anstehenden Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) bekannt, und wieder wird der eine oder andere Neuling erwartet. Auch um Jan-Niklas Beste gab es lose Gerüchte - die der Topscorer des 1. FC Heidenheim aber selbst deutlich zurückweist.

"Da kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab", sagte Beste im Aktuellen Sportstudio. Bei der 0:1-Niederlage des bislang so starken Aufsteigers beim FC Augsburg hatte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler zuvor seinen 18. Scorerpunkt in dieser Saison verpasst.

"Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück", ordnete er seine Leistungen selbstkritisch ein. "Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt, und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh."

"Für unseren Verein wäre das ein neues Highlight"

Beste, der unter anderem mit seinen Standardsituationen regelmäßig für Gefahr sorgt, steht bei sieben Toren und zehn Vorlagen - nur Leroy Sané (12, FC Bayern) und Xavi (11, RB Leipzig) haben nach 25 Bundesliga-Spieltagen mehr Treffer direkt vorbereitet.

"Warten wir's ab, er spielt eine richtig gute Saison", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt am Samstag zu einer möglichen DFB-Nominierung, die bislang noch keinem Heidenheimer gelungen ist. "Ich drück ihm unheimlich die Daumen, das wäre für ihn und für unseren Verein eine Riesensache", hatte deshalb Vorstandschef Holger Sanwald vor dem Anpfiff in Augsburg bei Sky erklärt. "Ich finde aber auch, dass er es verdient hätte und der deutschen Nationalmannschaft guttun würde. Er bringt alle Tugenden mit. Das ist eine fantastische Geschichte, die für unseren Verein ein neues Highlight wäre."