Beste Bundesliga-Aufsteiger nach vier Jahren: Union auf Werders Spuren

Seit dem Aufstieg im Jahr 2019 ging es für den 1. FC Union Berlin stetig bergauf, in dieser Saison sind die Eisernen Bayern-Jäger Nummer eins. Wohin führt ihr Weg?

Es sind wahrlich beeindruckende Zahlen: Die Debütsaison nach dem allerersten Aufstieg im Sommer 2019 beendete Union Berlin auf Platz 11. Eine Spielzeit später sprang mit Rang 7 erstmals ein einstelliger Tabellenplatz heraus, der nach der Saison 2021/22 mit Platz 5 sogar noch einmal getoppt wurde - inklusive Qualifikation für die Europa League.

11, 7, 5 - mit diesen Platzierungen mischen die Köpenicker im Ranking der besten Aufsteiger nach vier Jahren weit oben mit. Mit einem momentanen Punkteschnitt von 1,55 liegen sie gemeinsam mit dem Stadtrivalen Hertha BSC (nach dem Aufstieg 1997) und Fortuna Düsseldorf (1971) auf einem geteilten siebten Platz.

Bester Aufsteiger in den ersten vier Jahren nach Punkten ist aber Werder Bremen: Die Hanseaten erreichten nach dem Aufstieg 1981 in ihren ersten vier Spielzeiten einen Schnitt von 1,93 (umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel). Auf Rang zwei schafft es RB Leipzig nach dem Aufstieg 2016 mit 1,85. Der VfB Stuttgart kommt in den ersten vier Spielzeiten nach seinem Aufstieg 1977 auf einen Schnitt von 1,82. Es folgt Bayern München, das in den ersten vier Saisons nach dem Aufstieg 1965 1,75 Punkte im Schnitt erreichte, sowie der 1. FC Kaiserslautern, der nach 1997 auf 1,65 Punkte im Schnitt kam. Diese fünf Vereine sind auch die einzigen Aufsteiger, die in ihren ersten vier Spielzeiten nach dem Aufstieg ausnahmslos einstellige Tabellenränge belegten.

Union kann im Ranking noch weiter klettern

Noch haben die Berliner 15 Partien Zeit, um im Punkte-Ranking nach vier Jahren noch weiter nach vorne zu rücken. Zuletzt reihte Union Sieg an Sieg. Allein die vier Ligaspiele in diesem Jahr wurden samt und sonders gewonnen, wodurch sich der Tabellenzweite einen heißen Februar erarbeitete: Am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) reist Union zum Topduell des 20. Spieltags nach Leipzig. Zwischen den Duellen in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam am 16. und 23. Februar wartet noch das Heimspiel gegen Schlusslicht Schalke 04 am 19. Februar. Und zum Abschluss des Monats steht für die Eisernen dann am 26. Februar das Gipfeltreffen bei Spitzenreiter Bayern München an.

Apropos Bayern München: Die Bayern holten 1968/69 im vierten Jahr nach dem Aufstieg ihren zweiten von mittlerweile 32 Meistertiteln. In die Fußstapfen des Rekordmeisters können die Eisernen in dieser Saison noch treten. Eine andere Bestmarke ist dagegen schon längst verstrichen: Weiterhin bleibt der 1. FC Kaiserslautern der einzige Verein, der in der Saison direkt nach dem Aufstieg Meister wurde - 1997/98 grüßten die Pfälzer unter Otto Rehhagel sensationell von ganz oben.