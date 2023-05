"Bestandteil unserer Innenverteidigung": Kobald verlängert beim KSC

Christoph Kobald und der Karlsruher SC setzen die Zusammenarbeit fort. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Kontrakt bis 2025.

Der Karlsruher SC bastelt weiter am Kader für die kommenden Saison. Nach der Rückholaktion von Lars Stindl verlängerte der KSC nun den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag von Christoph Kobald um zwei Jahre bis 2025. "Ich freue mich auf zwei weitere Jahre beim KSC. Seit ich 2018 hierher gekommen bin, hat sich der ganze Klub super weiterentwickelt. Ich kann es kaum erwarten, endlich im fertigen BBBank Wildpark vor unseren Fans zu spielen", wird der 25-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert.

Kobald kam damals als 20-Jähriger vom Wiener Neustädter SC nach Baden und absolvierte seitdem 81 Zweitligaspiele für Karlsruhe - erst 13 in dieser Saison. Denn der Saisonstart verlief nicht nach dem Geschmack des gebürtigen Wieners. Erst kurz vor der langen Winterpause etablierte er sich in der Innenverteidigung. "Wir freuen uns, dass Christoph Kobald ein Bestandteil unserer Innenverteidigung und unserer Mannschaft bleibt. Er hat sich in den letzten fünf Jahren stetig weiterentwickelt. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, dass er die Mannschaft sportlich und menschlich weiterhin so nach vorne bringt", erklärte Trainer Christian Eichner.

Nun wollen Kobald und der KSC den schon fast sicheren Klassenerhalt am Wochenende auch rechnerisch festzurren. Schon mit einem Erfolg gegen Hannover am Samstag (13 Uhr) könnte der KSC nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen.