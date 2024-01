Bestätigt: Wenigs Kreuzband gerissen

Der bittere Verdacht hat sich bestätigt: Nürnbergs jüngster Neuzugang Marcel Wenig hat sich wie befürchtet das vordere Kreuzband gerissen.

Kaum da, ist die Saison schon wieder gelaufen: Marcel Wenig kann dem Club in dieser Spielzeit nicht mehr helfen. IMAGO/Zink

Das schwerwiegende Malheur passierte Marcel Wenig beim ersten Testspiel der Nürnberger in der Wintervorbereitung gegen den belgischen Topverein Club Brügge (0:3) im spanischen Trainingslager in Marbella.

Am Donnerstag wurde noch vor Ort eine MRT-Untersuchung veranlasst, doch endgültige Klarheit gab es dabei noch nicht. Diese stellte sich erst bei einem weiteren Check ein mit dem niederschmetternden Ergebnis: Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und damit die einhergehende Zwangspause von mindestens sechs Monaten.

Somit ist die Saison für den 19-jährigen Mittelfeldspieler, der über die Stationen Bayern München und Eintracht Frankfurt erst am 8. Januar wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war, gelaufen. Der gebürtige Nürnberger hätte im Mittelfeld den in seine norwegische Heimat zurückgekehrten Mats Möller Daehli ersetzen sollen.

Angesichts der Schwere der Verletzung von Wenig müssen sich die Mittelfranken nun nach einer neuen Alternative auf dem Transfermarkt umsehen. Wenig hatte beim FCN einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschrieben, allerdings enthält dieser eine Kaufoption.

Für den Youngster steht jetzt erst einmal Rehabilitation an und im Sommer wird man dann entscheiden müssen, ob der Club die Kaufoption zieht, ohne dass Wenig die Chance gehabt haben wird, sich auch nur eine Minute in der 2. Liga zu zeigen.

Schindler nach Comeback entspannt

Von seinem Kreuzbandriss erholt hat sich dagegen Christopher Schindler. Der 33-jährige Defensivspieler hatte sich Anfang Mai schwer am Knie verletzt (neben dem hinteren Kreuzband war auch das Außenband betroffen) und feierte gegen die Belgier sein Comeback. "Ich habe mich riesig gefreut, mal wieder dieses Adrenalin zu spüren", sagte der Routinier, der sich schon seit einiger Zeit im Training mit seinen Kollegen befand. Nach dem ersten Härtetest gegen Brügge hatte Schindler dann Gewissheit, "dass es keine Situation auf dem Platz gibt, in der ich an das Knie denke".

Auch Trainer Cristian Fiel freute sich über die Rückkehr seines Abwehrrecken. "Das Wort Aufgeben hatte er nie in seinem Kopf und deswegen ist er jetzt wieder voll dabei." Ob es schon für den Auftakt gegen Hansa Rostock reicht, ist für Schindler erst mal zweitrangig. "Ich habe nie so weit vorausgedacht", sagt Schindler. Kein Wunder, wenn 248 Tage zwischen dem Unglücksspiel mit der schweren Verletzung und dem Comeback liegen.