Bestätigt: Köln verleiht Olesen

Bundesliga-Kellerkind Köln hat wie erwartet Mathias Olesen an Yverdon-Sport FC verliehen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler erhält beim Schweizer Erstligisten einen Vertrag bis Saisonende und soll Spielpraxis sammeln. In der laufenden Saison wurde Olesen beim "Effzeh" sechsmal eingewechselt und stand einmal im DFB-Pokal in der Startelf. Seit Anfang Dezember schaffte er es allerdings nicht einmal mehr in den Spieltagskader.