Bestätigt: Giants verlieren Quarterback Daniel Jones

Die New York Giants spielen keine gute Saison - und bekommen nun den nächsten großen Stein in den Weg geworfen. Starting Quarterback Daniel Jones hat sich wie befürchtet einen Kreuzbandriss zugezogen.

Allein bei der deutlichen 6:30-Abreibung in Las Vegas bei den ebenfalls nicht rosig in die Saison gekommenen Raiders, die darauf schon mit der ersten Trainerentlassung reagiert hatten, ist es nicht geblieben: Die New York Giants haben auch noch Daniel Jones verloren. Für den Rest der Saison.

Wie Head Coach Brian Daboll am Montag bestätigte, hat sich der 26-jährige Spielmacher wie befürchtet das Kreuzband gerissen. Ohne gegnerische Einwirkung war der Quarterback bereits in der ersten Hälfte zu Boden gesunken und hatte mit dem Verdacht auf eine schwere Verletzung das Feld verlassen.

DeVito wird sich zeigen dürfen

Weil der eigentliche Backup Tyrod Taylor, der zuletzt schon für drei Wochen für den am Nacken verletzten Jones übernommen hatte, dieses Mal ebenfalls ausgefallen war (Rippenverletzung), musste beim Gastspiel in Las Vegas Tommy DeVito ran ans Werk. Die Kohlen aus dem Giants-Feuer holen konnte der Undrafted Rookie aber nicht mehr - trotz ordentlicher Szenen (15 von 20 Pässen angebracht für 175 Yards, dazu für 17 Yards gelaufen) und einem Touchdown-Pass auf Receiver Wan'Dale Robinson. Leergeld bezahlte der 25-Jährige aber auch in Form von zwei Interceptions.

Zurück zu Jones: Mit dessen Ausfall ist ein weiterer Stempel einer insgesamt komplett gebrauchten Saison der New Yorker gesetzt. Letztes Jahr noch in den Play-offs vor allem wegen der Leistungen von Quarterback Jones und dem nur bis 2024 gehaltenen Running Back Saquon Barkley gewesen, werden die stolzen "G-Men" nichts mehr mit den Play-offs zu tun haben. Bei 2:7 stehen die Giants bereits und bilden damit etwa mit den Carolina Panthers (1:7) oder Chicago Bears (2:7) sowie New England Patriots (2:7) den Bodensatz der NFL.

Was die Lage nicht besser macht: Cheftrainer Daboll sagte am Montag ebenfalls, dass er nicht sicher sei, ob der 34-jährige Routinier Taylor überhaupt noch einmal zurückkommen kann in dieser Spielzeit. Demzufolge kann wohl bei den kommenden Aufgaben in Dallas (Sonntag, 22.25 Uhr), in Washington und gegen die Patriots Rookie DeVito weiter getestet werden. Ansonsten befindet sich aktuell nur noch der 33-jährige Matt Barkley im Kader.

Wie es dann für die Regular Season 2023/24 aussehen wird, muss sich zeigen. Denn Diskussionen um Jones (seit 2019 als Sixth Overall Pick in New York und in diesem Jahr mit einem neuen Vertrag für Abermillionen ausgestattet) begleiten dessen Karriere seit jeher.

Zum Thema: Bengals kommen ins Rollen - Humpelnder Hurts triumphiert - Giants-Misere hält an