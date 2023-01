Bestätigt: DFB löst 46-Millionen-Fonds auf

Wie erwartet hat das Finanzamt Frankfurt/Main dem Deutschen Fußball-Bund die Gemeinnützigkeit für 2014 und 2015 aberkannt, weswegen der Verband bereits Rückstellungen gebildet hatte. Sicherheitshalber hat der DFB nun einen millionenschweren Rentenfonds aufgelöst.

Dies hatte Stephan Grunwald bereits im Dezember dem Präsidium empfohlen angesichts der damals bereits drohenden Aberkennung der Gemeinnützigkeit. "Damit auch für diesen Fall, unabhängig von der Inanspruchnahme möglicher Rechtsmittel durch den DFB, die ständige Zahlungsfähigkeit des Verbandes gewährleistet ist", so die Ausführungen des Schatzmeisters in seinem Bericht an das Gremium. Über die Empfehlung hatte damals zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtet. Offenbar folgten die Kollegen Grunwalds Rat. Denn auf kicker-Anfrage bestätigt DFB-Direktor Steffen Simon nun: "Der Fonds wurde mit Zustimmung des DFB-Präsidiums aufgelöst."

2002 hatte der Verband den sogenannten "AllianzGI-Fonds Hattrick" aufgelegt, einen kleinen Teil hielt auch die hauseigene Sepp-Herberger-Stiftung. Der Kurswert lag zum 31. Oktober 2022 bei 46,6 Millionen Euro. Aufgrund der Auflösung kommen nun auch stille Reserven in Höhe von knapp 9,7 Mio. Euro zum Tragen, die sich positiv auf das Jahresergebnis des Verbandes 2022 auswirken werden. Ein sinnvoller Schritt, da der Fonds einer konservativen Anlagepolitik verpflichtet und entsprechend ohne Aktienanteile ausgestattet war, weswegen ob der aktuellen Welt- und Wirtschaftslage zumindest mittelfristig keine Wertsteigerung prognostizierbar sein dürfte.

31 Millionen Euro aus dem Fonds plant der Verband für die Steuernachzahlungen ein, wobei er bereits Einspruch gegen den Entscheid angekündigt hat. 15 Millionen Euro sollen zur Tilgung steigender Zinsen aus einem variablen 40-Millionen-Euro-Darlehen für die Akademie verwendet werden. Das Geschäftsjahr 2021 hatte der Verband mit einem Minus von 30,9 Millionen Euro abgeschlossen - exakt jenen Betrag hat Grunwald für die Gemeinnützigkeitsthematik 2014 und 2015 sicherheitshalber zurückstellen lassen, zudem 3,1 Mio. Euro wegen falsch abgerechneter Bewirtungsbelege und 16,8 Mio. Euro wegen eines anderen Steuerverfahrens um Namens- und Logo-Rechte im adidas-Sponsoring.

In der 2014-2015-Sache geht es um die Verbuchung von Einnahmen aus der Bandenwerbung in diesen Jahren. Der DFB hatte hierfür bereits eine Millionen-Summe nachbezahlt. Ex-Präsident Reinhard Grindel und der ehemalige Generalsekretär Friedrich Curtius hatten einer Verfahrenseinstellung gegen einer geringe Geldauflage gegenüber der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main zugestimmt. Grunwalds Vorgänger Stephan Osnabrügge dagegen nahm das Angebot nicht wahr, mittlerweile wurde Anklage gegen ihn erhoben. Es gilt die Unschuldsvermutung.