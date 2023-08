Bestätigt: Buffon schließt sich dem Stab der Nationalmannschaft an

Es hat sich angekündigt und ist ohnehin die logische Lösung: Italiens Torwartlegende und Rekordnationalspieler schließt sich direkt nach seinem Karriereende als Profi der Sqadra Azzurra an.

Am Mittwoch war die Vertragsauflösung zwischen Gianluigi Buffon und seinem Heimatklub Parma Calcio, wo der 45-Jährige ursprünglich noch bis 2024 in Italiens Serie B spielen sollte, bekanntgeworden.

Nach fast drei Jahrzehnten als Profi hatte die Torwartlegende also genug, sagte dem aktiven Fußball "Arrivederci" und wurde nach diesem Schritt von der italienischen Presse, seiner langjährigen Fußballheimat Juventus sowie Weggefährten unter anderem mit dem Beinamen "der Größte" geadelt.

Was ebenfalls direkt Thema war: Buffons mögliche Zukunft im italienischen Fußball. Medien vor Ort hatten diesbezüglich direkt davon geschrieben, dass der Weltmeister von 2006, Serie-A-Rekordmann (657 Partien) und Rekordnationalspieler (175 Einsätze) sofort als Delegationsleiter bei der Squadra Azzurra einsteigen könnte.

"Es ist ein großartiger Tag für die italienische Nationalmannschaft"

Genau so kam es nun auch. An diesem Samstag wurde der neue Job Buffons offiziell vom italienischen Verband FIGC bestätigt. Auch Buffon selbst bestätigte in den sozialen Medien, dass er künftig für das Nationalteam arbeiten wird.

Bei den Azzurri wird der charismatische und äußerst erfolgreiche Keeper somit Nachfolger von Gianluca Vialli. Der ehemalige Nationalstürmer war Anfang dieses Jahres an einer Krebserkrankung gestorben.

Erstmals wird Buffon in neuer Funktion rings um das EM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien am 9. September in Skopje unterwegs sein. Verbandspräsident Gabriele Gravina zeigte sich über den direkten Einstieg sehr erfreut: "Es ist ein großartiger Tag für die italienische Nationalmannschaft, weil Gigi nach Hause kommt." Den Rekord-Nationalspieler, der 175 Partien im Tor der Auswahl absolvierte, bezeichnete er als "eine Ikone unseres Fußballs" und einen besonderen Menschen.