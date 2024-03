Besserung oder PR-Stunt? EA SPORTS eröffnet Feedback-Portal für FC 24

EA SPORTS hat am Dienstag die Beta-Version eines Feedback-Portals für FC 24 eröffnet. Der Entwickler will Spieler zu Wort kommen lassen - einige Community-Mitglieder vermuten andere Beweggründe.

Messi-Gate und Hegerberg-Fauxpas in Ultimate Team, Gesichter-Panne im Karrieremodus, 3vs3-Glitch in Squad Battles: EA SPORTS sind in FC 24 schon so einige teils kuriose Fehler unterlaufen. Um in Zukunft weniger Missgeschicke zu produzieren und den Spielern ein besseres Erlebnis zu bieten, hat der Entwickler die Beta eines neuen Feedback-Portals gestartet.

Dort kann zu "mehreren Aspekten des Spiels" in nur "wenigen Minuten" Rückmeldung gegeben werden. Das Portal verlangt zur Nutzung einen Login mit dem jeweiligen EA-Account, der auch zum Spielen von FC 24 verwendet wird. Der Publisher "freue" sich auf das Feedback seiner Community. Diese wiederum ist sich in der Einschätzung noch uneins.

"Ich möchte wirklich glauben, dass das ein großer Gewinn ist. Aber das wird nur die Zeit zeigen", kommentiert Content Creator 'Nick28T' unter den X-Post. Er erinnert an die alten Foren zu den FIFA-Titeln, in denen "alle Bemühungen auf taube Ohren gestoßen" seien. Dennoch hofft der Streamer an EA SPORTS gerichtet, dass das Portal "der Auftakt einer offenen Kommunikation zwischen uns und euch" ist.

"Wir als Fans wollen einfach nur gehört werden"

Der User 'Maverick' hingegen hat - wie einige andere Community-Mitglieder - eine andere Theorie: "Das ist doch nur etwas, was EA SPORTS für die Bewerbung von FC 25 nutzen kann. Um dann sagen zu können: 'Wir haben das Feedback berücksichtigt und sind auf die Spieler eingegangen'."

Der Account 'Hainers' stimmt zu, dass es "sehr schwierig ist, optimistisch zu sein". Er zieht allerdings den Vergleich zu NHL, wo die Entwickler "zumindest versuchen, das Spiel zu reparieren". Er sieht die Chance auf einen "guten Austausch zwischen EA SPORTS und der Community". Dessen Wichtigkeit erläutert er gleich hinterher: "Wir als Fans wollen einfach nur gehört werden."