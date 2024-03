Besserung bei Neuer, aber Einsatz unwahrscheinlich

Am Samstag empfängt der FC Bayern zum deutschen "Klassiker" die Borussia aus Dortmund. In puncto Personal gibt es bei den Münchnern noch ein paar Fragezeichen. Eines davon steht hinter dem Einsatz von Kapitän Manuel Neuer. Ein Update.

Im Rahmen dieser Länderspiele wurde Manuel Neuer, wie der kicker vorab berichtet hatte, von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer 1 für die Europameisterschaft bestätigt. Mitwirken bei den Testspielen in Frankreich (2:0) und an diesem Dienstag gegen die Niederlande in Frankfurt aber konnte und kann der Torhüter nicht. Er zog sich einen leichten Muskelfaserriss zu, reiste deshalb frühzeitig vom DFB-Team ab, um in München sein Schonungsprogramm zu absolvieren.

Nach kicker-Informationen macht Neuer Fortschritte, der Heilungsprozess verläuft gut. Sein Einsatz am Samstag beim "Klassiker" gegen Borussia Dortmund ist weiterhin offen. Zwar deutet aktuell vieles darauf hin, dass der Münchner Kapitän die Partie verpassen wird. Allein, um kein Risiko einzugehen. Der noch 37-Jährige (er feiert an diesem Mittwoch seinen 38. Geburtstag) soll sich, so die Absprache, in Ruhe und gänzlich erholen, wieder komplett fit werden für die verbleibenden Aufgaben dieser noch mindestens zehn Partien umfassenden Saison. Doch Neuer lässt sich die Tür in dieser Woche bis zuletzt offen - sollte sich der Genesungsverlauf so positiv fortsetzen und der Keeper tatsächlich noch einsatzfähig sein. Wenngleich die Wahrscheinlichkeit - Stand jetzt - nicht sehr hoch ist.

Für Neuer würde am Samstag wenig überraschend Sven Ulreich zwischen die bayerischen Pfosten rücken - und käme in dieser Saison dann auf seinen bereits neunten Ligaeinsatz (neben drei Spielen in der Gruppenphase der Champions League). Der loyale Stellvertreter machte seine Sache bislang sehr ordentlich, zeigte sich als klasse Ersatzmann in Abwesenheit der Nummer 1 bei FCB. Was ihm - gleichzeitig mit seinem Partner Neuer - einen neuen Vertrag bis 2025 einbrachte.

Ulreich ist - mit einem Jahr Unterbrechung, als er 2020/21 nach Hamburg verliehen war - seit 2015 beim deutschen Rekordmeister. Selten war er so gefragt wie in dieser Spielzeit, selten die Dankbarkeit von Seiten des Vereins aufgrund der Umstände so groß.