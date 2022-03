"Bessere Balance" mit der Dreierkette: Eine Frage des Systems?

Die vielen Gegentore machten dem FC Augsburg zuletzt zu schaffen. Eine neue Grundordnung verhalf beim 1:1 gegen den BVB zu neuer Stabilität. Doch allein die Umstellung wird als Erfolgsrezept nicht reichen.

Felix Uduokhai war zuletzt zum Zuschauen verdammt. Es gibt in der von Markus Weinzierl lange Zeit favorisierten 4-4-2-Grundordnung eben nur zwei Plätze für Innenverteidiger. Den einen hat Kapitän Jeffrey Gouweleeuw reserviert, den anderen hatte sich Reece Oxford mit starken Leistungen in der Hinrunde erspielt und auch nach der Genesung Uduokhais behalten.

Die Gedankenwelt des U-21-Europameisters wäre zuweilen sicher interessant gewesen, denn er konnte von außen beobachten, wie der FCA in der Rückrunde ein Gegentor nach dem anderen kassierte, in Summe 14 in den ersten sechs Spielen seit Anfang Januar.

Es musste also etwas passieren. Gegen den BVB reagierte Weinzierl am Wochenende und beorderte Uduokhai wieder in die Startelf - neben das Innenverteidigerduo. Die Viererkette wurde zur Dreierkette mit zwei Schienenspielern. Gegen die Borussen ging der Plan auf, durch die erhöhte Präsenz mit einem weiteren Mann im Zentrum wurden die Lücken in der Kette kleiner.

Nach den vielen Gegentoren war der Ansatz, stabiler zu stehen. Markus Weinzierl

"Die Balance war besser", zeigte sich auch der Trainer zufrieden. "Nach den vielen Gegentoren war der Ansatz, stabiler zu stehen. Nach vorne haben wir in jedem Spiel der Rückrunde mindestens ein Tor gemacht. Das ist jetzt die Balance, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein."

Caligiuri bringt "spielerische Qualität"

Noch ein weiterer Akteur profitierte von der Umstellung: Daniel Caligiuri. Nachdem der Routinier in den vergangenen fünf Partien keine Minuten spielen durfte, ergab sich durch die neue Position als Schienenspieler auf der rechten Seite wieder die Gelegenheit für ihn. "Er hat es gut gemacht und bringt natürlich spielerische Qualität mit rein", lobte Sportchef Stefan Reuter, dem auch der "professionelle Umgang" des 34-Jährigen mit der zuletzt schwierigen Situation gefallen hat: "Er ist weiter fleißig geblieben, hat positiv auf die Stimmung in der Kabine gewirkt und versucht, Mitspieler zu unterstützen."

Allein die Systemumstellung wird aber nicht das zum Klassenerhalt führende Allheilmittel sein. Auch wenn in vielen Spielsituationen in der Dreierkette eine weitere Absicherung gegeben ist, werden haarsträubende individuelle Fehler wie in den vergangenen Wochen nicht ungestraft bleiben. Das Timing und die Konsequenz in den Zweikämpfen sowie die Konzentration bleiben die entscheidenden Faktoren - unabhängig von der reinen Zahl der Defensivspieler.

Hahn kehrt gegen Bielefeld nach Gelbsperre zurück

Mit der Umstellung einher ging am Sonntag auch eine neue Formation im Angriff. Michael Gregoritsch agierte etwas zurückgezogen hinter den Spitzen Ricardo Pepi und Ruben Vargas. So wirklich wohl fühlte sich das Trio in diesem Konstrukt aber nicht. Top-Torjäger Gregoritsch scheint in vorderster Front besser aufgehoben. Und allen voran Pepi kämpft weiter mit seiner Findungsphase in der Bundesliga. Für ihn dürfte André Hahn nach abgesessener Gelbsperre im Kellerduell bei Arminia Bielefeld am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE bei kicker) wieder in die Startelf rücken.