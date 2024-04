"Besser kann's nicht kommen": Rios Alonso vor Derby und 100. Spiel für RWE

Rot-Weiss Essen ist nach längerer Zwangspause heiß auf das Derby gegen den MSV Duisburg. Besonders José-Enrique Rios Alonso fiebert dem Heimspiel wegen eines bevorstehenden Jubiläums entgegen.

Drei Wochen nach dem 4:0 gegen Dortmund II darf Essen mal wieder in der Liga ran. Erneut geht es gegen einen Reviernachbarn, wenn der MSV Duisburg zum Derby kommt. "Wir sind voll im Wettkampfmodus", sagt Trainer Christoph Dabrowski. Und auch Dauerbrenner José-Enrique Rios Alonso unterstreicht: "Die Pause ist kein Nachteil für uns. Jetzt kommt ein Derby, da ist es egal, was davor oder danach ist. Jeder freut sich auf das Spiel."

Er ganz besonders, denn er steht vor seinem 100. Pflichtspiel für RWE. Dass er dieses Jubiläum in einem Derby und vor ausverkauftem Haus begehen darf, kann Rios Alonso kaum in Worte fassen. "Besser kann's nicht kommen für mich", sagt er in einem vom Verein geführten Interview. In diesem verriet er auch, dass er den Meilenstein gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Sein Papa dagegen schon. "Er hat mich vor dem Saarbrücken-Spiel angerufen. Das ist dann ja aber ausgefallen. Dass es jetzt gegen Duisburg so kommt, ist noch schöner. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel", unterstreicht der 23-jährige Innenverteidiger, der seit 2021 im Verein ist.

Sein letztes Drittliga-Tor erzielte Rios Alonso übrigens ausgerechnet im Heimspiel gegen den MSV (1:1) im letzten Jahr. Selbstredend würde sich der gebürtige Stuttgarter am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) über sein erstes Saisontor freuen, wenn er die Wahl hätte, aber lieber zwei Gegentore verhindern.

Wer verteidigt rechts hinten?

Ob er dafür auf seiner Stammposition im Abwehrzentrum oder als Rechtsverteidiger auflaufen wird, ist offen. Dabrowski jedenfalls muss den gelbgesperrten Rechtsverteidiger Andreas Wiegel ersetzen und testete dafür die etatmäßigen Innenverteidiger Rios Alonso und Mustafa Kourouma ebenso wie die Mittelfeldspieler Nils Kaiser und Björn Rother. "Es wäre keine unbekannte Position für mich, ich habe auch in Stuttgart einige Zeit als Rechtsverteidiger gespielt. Ich bin froh, wenn ich spiele - egal auf welcher Position", zeigt sich Rios Alonso für alles bereit.

Auch einem ähnlich wilden Schlagabtausch wie in der Hinrunde ist er nicht abgeneigt. Das Revierduell in Duisburg im vergangenen Oktober endete mit einem dramatischen 2:1 für Essen - MSV-Eigentor in der 90. Minute und RWE-Siegtreffer in 90.+3 inklusive. "Ich werde mir die Highlights auf jeden Fall noch einmal anschauen. Es wäre schön, wenn das so nochmal passieren würde", fiebert Rios Alonso dem Derby entgegen.