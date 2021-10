"Besser geht es nicht": Die Frauen des FC Bayern sind vor ihrem zweiten CL-Spiel in bestechender Form

Mit fünf Siegen in fünf Spielen ist Bayern München optimal in die Bundesliga-Saison der Frauen gestartet. Das liegt auch an der formstarken Stürmerin Lea Schüller.

Zum 150. Mal lief Lea Schüller am Samstag beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim in der Frauen-Bundesliga auf. Nach einem Doppelpack gegen die TSG kommt sie nun auf beeindruckende 84 Treffer in diesen Einsätzen. Eine Statistik, derer Schüller sich selbst gar nicht bewusst war, wie sie in einem aktuellen Interview auf der DFB-Website zugab. Weder die Spiele noch die Tore habe sie im Blick gehabt. Ihre herausragende Form schreibt Schüller jedoch nicht nur sich selbst zu: "Ich spiele in Mannschaften, die mir das Toreschießen leicht machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich mich derzeit richtig gut fühle. Ich bin auf einem optimalen Fitnesslevel. Es macht großen Spaß."

Wir machen uns nicht den großen Druck. Lea Schüller über das kommende CL-Spiel gegen BK Häcken

Die Formstärke der 23-Jährigen spiegelt die aktuelle Situation des FC Bayern in der Liga wider. 15 Punkte aus fünf Partien, "besser geht es nicht", stellt Schüller nüchtern fest. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Hoffenheim wartet nun die Konkurrenz in der Champions League: Am Donnerstag empfängt Bayern den schwedischen Klub BK Häcken zum zweiten CL-Spieltag. Zum Start der Königklasse gab es für die Münchnerinnen lediglich ein 0:0 gegen Benfica Lissabon. Herrscht nun schon Druck beim FC Bayern? "Nein, so gehen wir nicht in die Begegnung. Dass wir drei Punkte holen wollen, um unsere Ausgangsposition zu verbessern, ist ja logisch. Aber wir machen uns nicht den großen Druck. Wir wollen weiterkommen, und das ist nach wie vor möglich für uns."

Fokus bisher auf Hoffenheim

Viel habe man sich mit den Gegnerinnen aus Schweden noch nicht beschäftigt, so Schüller, man habe bisher "den vollen Fokus auf Hoffenheim gelegt". Häcken startete mit einer 0:3-Niederlage in die CL-Spielzeit, jedoch gegen formstarke Lyonerinnen, die aus den letzten zehn Spielen zehn Siege einfahren konnten. Somit ist die Aussagekraft dieses Resultats über die Fähigkeiten der Schwedinnen mit Vorsicht zu genießen.

Und auch wenn man sich keinen Druck macht, wären für die Frauen des FC Bayern drei Punkte in dieser zweiten Champions-League-Partie wichtig, bei Punktverlust und einem Sieg der Portugiesinnen gegen Lyon wäre ein Einzug in die K.-o.-Phase mindestens fraglich. Die Münchnerinnen werden hoffen, das Lea Schüller am Donnerstag mal wieder in Topform ist.