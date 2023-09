"Besser gegen den Ball": Enochs fordert Steigerung gegen Sandhausen

Im Duell zweier Zweitliga-Absteiger empfängt Jahn Regensburg am Samstag den SV Sandhausen - noch ungeschlagen und in fast voller Personalstärke. Trainer Enochs warnt sein Team jedoch davor, allzu zufrieden zu sein.

"Wenn man die Namen liest wie Mühling, Knipping oder Otto, dann zeigt das, dass sie eine gestandene Mannschaft sind. Eine Spitzenmannschaft, die sich vielleicht noch nicht so ganz gefunden hat." Joe Enochs weiß, dass auf ihn und seine Spieler am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ein dicker Brocken zukommen kann - bei dem es freilich noch nicht rund läuft. Enochs spielte auf die Heimniederlage des SVS jüngst gegen Münster an, die den ambitionierten Regensburger Mitabsteiger durchaus unter Druck setzt vor der Partie in der Oberpfalz.

Der US-Amerikaner fordert unterdessen von seiner Mannschaft eine Steigerung nach dem 0:0 bei Rot-Weiss Essen. Sie müsse wieder "besser gegen den Ball spielen" und nach vorne klarere Aktionen fahren. Das defensiv in Essen sehr starke Team dürfe "nicht zufrieden" sein mit sich. "Wir müssen uns steigern, dann haben wir eine gute Chance gegen Sandhausen", so Enochs.

In Essen hätten erstmals in dieser Saison die eingewechselten Spieler keine großen Impulse setzen können auf dem Platz. Der Jahn-Trainer ist dennoch guter Dinge, dass die Trainingsarbeit unter der Woche die Grundlage legen konnte, um gegen den SVS "richtig aufs Gaspedal" gehen zu können. Personell stehen ihm bis auf den noch länger fehlenden Niclas Anspach (Sprunggelenk) alle Akteure zur Verfügung.

Huth wartet noch auf sein Tor

Die Offensivausbeute der Regensburger ist bei sechs Toren in sechs Spielen noch ausbaufähig. Gänzlich ohne Erfolgserlebnis ist einer der namhaften Stürmer im Kader. "Das nervt sehr", erklärte Neuzugang Elias Huth (kicker-Notenschnitt 4,25) nach der Nullnummer im doppelten Sinne in Essen mit Blick auf seine Torflaute. "Ich will so schnell wie möglich treffen", sagte der Angreifer, der in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er es besser kann.

Huth läuft und läuft, er trifft aber nicht. "Die Art und Weise, wie wir spielen, ist sehr kräftezehrend. Da fehlt dann vielleicht das eine oder andere Prozent Energie." Möglich wäre, dass Enochs deshalb gegen Sandhausen vom 4-2-3-1 weggeht und auf zwei Spitzen setzt - oder Huth eine Pause gönnt.