Besser als McDavid: Draisaitls unheimliche Play-off-Bilanz

Zwei Spiele sind die Play-offs 2023 in der NHL erst alt - und Leon Draisaitl weist bereits einmal mehr nach, dass er für die sogenannte fünfte Jahreszeit des Eishockey wie geschaffen ist.

Eine Vorlage nach tollem Move zum 1:0 von Derek Ryan, ein für ihn typisches Powerplay-Tor aus spitzem Winkel zum 2:0 und schließlich noch ein weiterer Assist zum späten 4:2-Endstand: Mit einem Drei-Punkte-Spiel baute Draisaitl sein persönliche Bilanz nach gerade einmal zwei gespielten Partien in der Erstrundenserie gegen die Los Angeles Kings bereits auf fünf Scorerpunkte aus.

1,64 Punkte im Schnitt: Nur Gretzky ist besser

39 Play-off-Spiele hat Draisaitl bislang in der NHL absolviert und kommt dabei auf sensationelle 64 Scorerpunkte, was einem Punkteschnitt von 1,64 pro Partie entspricht. Unter allen NHL-Spielern, die mehr als 30 Partien in den Play-offs spielten, gibt es nur einen einzigen Spieler, der auf einen noch besseren Schnitt kam: Legende Wayne Gretzky mit sogar 1,84 Zählern. Selbst Mario Lemieux, bis dato weithin nach Gretzky als bester Spieler der NHL-Historie angesehen, kam auf einen Schnitt von 1,61 pro Spiel.

Und Connor McDavid, der zuletzt mit 153 Punkten als Erster seit Lemieux vor fast 30 Jahren die 150-Punkte-Marke in der Hauptrunde geknackt hatte? Zwar kann auch Draisaitls kongenialer Teamkollege und Superstar seinen herausragenden Punkteschnitt der Hauptrunde von 1,49 der Hauptrunde (bislang 850 Zähler in 569 Spielen) in den Play-offs mit 1,44 annähernd halten. In ebenfalls 39 Play-off-Spielen mit Edmonton kommt McDavid aber eben "nur" auf 56 Punkte im Vergleich zu Draisaitls 64.

Play-offs: Draisaitl sticht sogar McDavid aus

Dass Draisaitl McDavid in den Play-offs - ganz anders als in der Hauptrunde - statistisch sogar hinter sich lässt, ist bei bislang fünf gemeinsamen Teilnahmen sogar die Regel. Schon in den ersten Play-offs in der Ära der beiden kongenialen Stars blühte Draisaitl 2016/17 mit 16 Zählern aus 13 Spielen regelrecht auf, während McDavid mit neun für seine Verhältnisse verhalten blieb. Nur 2020 - beim 0:4-Aus gegen die Winnipeg Jets in den Pandemie-Play-offs ohne Publikum - lag McDavid bei neun Punkten im Vergleich zu Draisaitls sechs.

Besonders bemerkenswert war das vergangene Jahr als McDavid mit 33 Zählern zwar hauchdünn vor Draisaitl (32) lag, Letzterer aber schon seit der Erstrundenserie (auch damals gegen L.A.) mit einer nicht unerheblichen Verletzung am Sprunggelenk spielte und dennoch in Sachen Produktion kaum abfiel. Die Play-offs sind eben nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch Draisaitls Jahreszeit im Eishockey.