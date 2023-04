Besser als Bayern? Für Guardiola "fühlt es sich überhaupt nicht so an"

Rutschig, aber nicht ausgerutscht. Pep Guardiola sprach nach dem Halbfinaleinzug über die Bayern, den Rasen in der Allianz-Arena - und über den kommenden Gegner, mit dem ManCity noch ein Hühnchen zu rupfen hat.

Dayot Upamecano kann ein Liedchen davon singen. Der Platz in der Allianz-Arena, er war unübersehbar nicht im Optimalzustand am Mittwochabend. Beim zwischenzeitlichen 0:1 rutschte der Bayern-Verteidiger weg, sodass Erling Haaland etwas unverhofft freie Bahn hatte und sich die Chance nicht nehmen ließ.

In der Beurteilung der Rasenqualität waren sich die beiden Coaches einig. "Die Platzverhältnisse haben dem Niveau des Spiels nicht den nötigen Rahmen gegeben", sagte Thomas Tuchel auf seiner Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen Manchester City. Pep Guardiola erklärte bei "Prime Video", der Platz sei "sehr rutschig" gewesen. "Da ist es schwierig, aggressiv zu sein."

Dass Manchester auf dem rutschigen Untergrund keine sportliche Bauchlandung hinlegte, war zu Beginn nicht unbedingt abzusehen. Das so viel zitierte frühe Tor, es wäre in der 17. Minute beinahe gefallen, als Leroy Sané alleine auf Ederson zu rannte, das Leder aber knapp neben das Tor setzte.

"Vor dem Elfmeter hatten wir Glück, da hatten sie ein oder zwei richtig gute Chancen. Alles hätte passieren können", räumte Guardiola ein, der den Gegner in seiner ihm typischen Art dann ein wenig hochjazzte. Die Ergebnisse würden "nicht zeigen, was in den beiden Spielen passiert ist". Er wisse, "wie gut" die Bayern sind. "Die Physis, die Ideen - davon bin ich immer beeindruckt." Und: "Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als seien wir besser als die Bayern gewesen. Genauso wenig wie es sich für mich so angefühlt hat, als wäre Real Madrid besser als wir gewesen", dachte er noch einmal ans verlorene Champions-League-Halbfinale von 2022 zurück.

Den Königlichen gehörten auch Guardiolas nächste Gedanken. Schließlich gibt es - wieder in einem Halbfinale der Königsklasse - ein Wiedersehen mit Real bei den Partien am 9. und 17. Mai. "Alle Mannschaften haben das Gefühl, dass man Real Madrid schlagen muss, wenn man die Champions League gewinnen will. Früher war es Barça, jetzt ist es Madrid", sagte Guardiola.

Seine Spieler brennen natürlich schon auf die Revanche gegen den Abo-Sieger. "Wieder gegen Real Madrid", sagte Bernardo Silva. "Letztes Jahr war die Frustration groß, weil wir dieses Spiel verloren haben. Jetzt haben wir wieder die Chance. Wir haben die Möglichkeit, Real Madrid zu schlagen - und wir haben die Mannschaft dafür."

Klar ist: Der Sieger geht als Favorit ins Endspiel. Denn in Istanbul warten entweder Inter oder Milan, inzwischen nicht gerade mehr Stammgäste im Endspurt um den Henkelpott. Erstmals seit 2017 wird somit wieder eine italienische Mannschaft im Finale stehen. Damals verlor Juventus Turin gegen den Real Madrid mit 1:3.