"Besorgniserregend"? Tuchel auf Lösungssuche

Beim FC Chelsea ist in dieser Saison weiter der Wurm drin. Ein überdrüssiger Thomas Tuchel findet erneut kritische Worte.

Es ist diese Saison fast schon redundant: Der FC Chelsea agiert ungewohnt labil und verunsichert, macht ein durchwachsenes Spiel - und nach einem enttäuschenden Ergebnis stellt sich ein bedienter Thomas Tuchel der Presse.

Bereits seit der Vorbereitung wirkt der deutsche Coach nicht zufrieden, oftmals angefressen, perplex - und erwähnte bereits nach der 0:4-Testspielpleite gegen Arsenal das Wort "besorgniserregend". Blickt man auf die Ergebnisse der letzten Wochen, könnte sich dieser Eindruck verstärkt haben, vor allem nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Southampton.

Es braucht nicht viel, um uns zu schlagen. Thomas Tuchel

"Ich weiß nicht, ob Besorgnis das richtige Wort ist", erklärte Tuchel nach dem Spiel, räumte aber trotzdem ein: "Ich glaube, es braucht nicht viel, um uns zu schlagen, und das gefällt mir nicht."

Es sei zu einfach, die Blues "aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das ist schon gegen Leeds passiert". Dort hatte Chelsea 0:3 verloren. Zwar folgte darauf ein 2:1-Sieg gegen Leicester, ein kritischer Tuchel konnte jedoch auch dem Erfolg nicht viel abgewinnen.

Nun also setzte es gegen Ralph Hasenhüttls Saints den nächsten Dämpfer der bislang wenig überzeugenden Saison (sieben Punkte nach fünf Spielen und Platz acht in der Liga). "Wir müssen die Gründe dafür verstehen und Lösungen finden", so die Marschroute des früheren Bundesliga-Trainers. Viel Zeit bleibt jedoch nicht. Am Samstag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die Blues bereits West Ham zum Londoner Stadtduell.