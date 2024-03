"Besonderes Spiel": Müllers schnelle Rückkehr nach Paderborn

Knapp drei Monate nach seinem Abgang kehrt Tobias Müller mit Magdeburg nach Paderborn zurück. Obwohl er den Gegner dementsprechend kennt, weiß er nicht ganz, was ihn erwartet.

Sechs Spiele, dreimal zu null - der FC Magdeburg stand mit Ausnahme des 2:3 in Berlin 2024 in der Defensive sicher. Einen Anteil an der Stabilität besitzt auch Rückkehrer Tobias Müller, der sich gleich als Stammspieler in der Dreierkette etablierte. "Es ist ein gutes Miteinander. Wenn wir zu null spielen, ist es auch ein großer Anteil der Jungs, die vorne den Gegner früh unter Druck gesetzt haben", erklärt Müller, der sich nicht selbst hervorheben wollte, in einer Medienrunde.

Seine Form (kicker-Note 3,0 seit Januar) möchte der Verteidiger natürlich auch am Sonntag im Gastspiel bei Ex-Verein Paderborn (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - vor drei Monaten hatte er die Ostwestfalen verlassen - bestätigen. "Es ist natürlich ein besonderes Spiel", so der 29-Jährige.

Sieben Startelf-Einsätze für den SCP in dieser Saison

Die anderthalb Jahre beim SCP verliefen für ihn persönlich nicht wie erhofft. Anders als geplant nahm er aufgrund "einer schwachen Vorbereitung" und einem "durchwachsenen ersten Halbjahr" keine Führungsrolle ein. Die Folge: Müller saß zumeist draußen, wie die Hinrunde unter Beweis stellt. Nur siebenmal startete er - sein bestes Saisonspiel für Paderborn bestritt er ausgerechnet gegen seinen aktuellen Klub. Dementsprechend sei die Rückkehr nach Magdeburg für ihn die "richtige Entscheidung" gewesen.

Obwohl der Verteidiger die Paderborner gut kennt, kann er sie nicht zu 100 Prozent einschätzen - dies liegt vor allem an Coach Lukas Kwasniok. "Er ist taktisch ein guter Trainer, der gute Kniffe hat. Er hat sich immer etwas Gutes einfallen lassen. Wir wissen noch nicht ganz, was uns erwartet", erläutert der Abwehrspieler.

Darauf gilt es aus seiner Sicht, Antworten zu finden, um erstmals seit der Jahreswende zwei Partien in Folge zu gewinnen. Dann würden die Gespräche mit seinen ehemaligen Mitspielern nach Abpfiff Müller sicherlich einfacher fallen, vor allem weil gleich mehrere davon anstehen. Denn der gebürtige Tiefenbronner holt am Sonntag seine Verabschiedungen nach. "Zwei, drei Jungs habe ich auch nochmal gesehen. Aber dann kann ich mich von mehreren Leuten verabschieden", erklärt Müller.