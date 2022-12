Besonderes Spiel für Voss-Tecklenburg: Schweden fordert DFB-Frauen in Duisburg

Im kommenden Jahr steigt ab Juli die Frauen-WM. Die DFB-Auswahl steigt im Februar mit einem "Topspiel" in das WM-Jahr ein.

Am 21. Februar 2023 geht für die Frauen-Nationalmannschaft das erste Testspiel mit Blick auf die WM vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland über die Bühne. Der DFB hat Duisburg als Austragungsort für die Partie gegen Schweden gewählt. Sehr zur Freude von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

"Ich freue mich sehr, das erste Länderspiel 2023 in Duisburg zu bestreiten - in meiner Heimatstadt, in der ich meine Wurzeln als Trainerin habe sowie meine größten Erfolge als Vereinstrainerin mit dem FCR Duisburg feiern durfte", meinte Voss-Tecklenburg. "Die Schauinsland-Reisen-Arena bietet beste Rahmenbedingungen für ein Topspiel."

Schließlich fordert der Weltranglisten-Dritte Schweden, auch für die WM qualifiziert, den Weltranglisten-Zweiten Deutschland. "Schweden wird uns in allen Belangen fordern und ist daher ein spannender Gegner in unserer WM-Vorbereitung", erklärte die Bundestrainerin. "Nach der herausragenden Unterstützung der Fans im zu Ende gehenden Jahr sowohl bei der Nationalmannschaft als auch in der Liga freuen wir uns auf eine tolle Zuschauerkulisse.”