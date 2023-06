Besonderes Spiel für Ilkay Gündogan

Um einen Henkelpott geht es am Samstag im Finale eines Fußballturniers. So wird die Trophäe genannt, welche die Siegermannschaft der Champions League bekommt. Mit dabei ist der Deutsche Ilkay Gündogan.

Bei diesem Endspiel treffen die Vereine Manchester City aus Großbritannien und Inter Mailand aus Italien aufeinander. Die deutschen Teams sind schon ausgeschieden. Mit dabei ist allerdings noch der deutsche Fußballspieler Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan spielt für Manchester City. Am Samstag wird er als Kapitän auf dem Platz stehen. Zudem findet das Spiel auch noch in der Heimat seiner Eltern statt, in der Türkei.

Über einen Sieg seiner Mannschaft würde er sich riesig freuen. "Ich glaube, ich muss Dir nicht sagen, was es bedeuten würde, dann dort als Kapitän die Trophäe in den Händen zu halten", sagte er in einem Fernsehinterview.