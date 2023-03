"Besonderer Sieg": Barça schlägt Bayern und ist Tabellenführer

Der zweite Spieltag der eFootball Championship Pro brachte Bewegung in die Tabelle. Der FC Barcelona ging als Gewinner aus der Runde, während der FC Bayern torlos blieb und zurückfiel.

Eigentlich wollte der FC Bayern München den Schwung aus der ersten Spielwoche mitnehmen. Im Re-Match des letzten Finals mit einem Sieg gegen die AS Monaco in die eFootball Championship Pro gestartet, sollte im Topspiel gegen den FC Barcelona das nächste Statement folgen.

Bayern bleiben ohne Tor

Ein Statement gab es durchaus auch - allerdings eher zum Unmut des einzigen deutschen Teams in der prominent besetzten Liga. Denn gegen die Katalanen gelang den Münchnern in drei Partien kein einziger Treffer. Mit 0:1, 0:0 und 0:1 musste sich die eSport-Abteilung des deutschen Rekordmeisters den Blaugrana geschlagen geben.

Besonders im Fokus stand dabei Alejandro 'Alex' Alguacil. Der Spanier war vor der Spielzeit nicht ohne Nebengeräusche vom deutschen FCB zum spanischen FCB zurückgekehrt. Im ersten Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber trat er in der finalen der drei Auseinandersetzungen an und entschied mit seinem Tor nach gut einer Ingame-Stunde das Duell zu Gunsten Barcelonas.

Es gibt keine größere Motivation als wenn jemand kein Vertrauen in dich hat. Alejandro 'Alex' Alguacil

"Es war ein besonderer Sieg", gab Alguacil anschließend an und führte aus: "Vor zwei Monaten war ich nicht gut genug, für ihre Seite zu spielen und jetzt sind wir hier." Die Trennung von seinem Ex-Klub sei dabei ein besonderer Antrieb gewesen: "Es gibt keine größere Motivation als wenn jemand kein Vertrauen in dich hat und sagt, du seist nicht in der Lage, dieses Level zu erreichen."

Ein Seitenhieb des Spaniers, der sich mit Barça an die Tabellenspitze setzte, weil der bisherige Primus Milan gegen ManUnited Federn ließ. Für die Bayern ging es indes bergab. Platz sechs schlägt zu Buche. Grund für Aufregung ist das aber nicht. Schließlich ist nach zwei Spieltagen noch lange nichts entschieden. Außerdem reicht auch der sechste Rang noch zur Teilnahme an der Endrunde.

Titelverteidiger und Inter hecheln hinterher

Stand jetzt nicht bei den Finals mit von der Partie wären Inter Mailand und die AS Monaco. Der Titelverteidiger aus dem Fürstentum sorgte zwar mit dem 6:1-Erfolg von Rachid 'Usmakabyle' Tebane gegen Andrea 'ASR_Stiffler' Galiemberti für einen absoluten Hingucker des Spieltags, kam aber in den zwei weiteren Duellen mit der Roma nicht über ein 0:2 und ein 1:1 hinaus.

Noch düsterer lief es für die Nerazzurri. Nachdem es zum Auftakt eine bittere Derby-Pleite gegen Milan gegeben hatte, kam es am zweiten Spieltag gegen Arsenal nicht viel besser. Supertalent Arda 'ArdaGolaaazooo' Yildiz sorgte zwar mit seinem 1:0-Sieg für den ersten Dreier der Modestädter, weitere Zähler blieben jedoch aus.

'MeroMen' verliert Last-Minute-Drama

Denn der einzige deutsche eSportler des Wettbewerbs, Mehrab 'MeroMen' Esmailian, verlor einen packenden Schlagabtausch dramatisch gegen Marko 'Roksa22' Roksic. In der 89. Ingame-Minute zum Ausgleich getroffen, entglitt der sicher geglaubte Punkt 'MeroMen' in der Nachspielzeit tatsächlich noch. Da Veteran Christopher 'Christopher_M_M' Maduro Morais zum Anschluss gegen Yos 'INDOMINATOR' Sonneveld unterging und vom Niederländer eine 0:5-Klatsche kassierte, blieb Inter Schlusslicht hinter den Monegassen.

Auch für Esmailian und Kollegen ist aber weiterhin alles drinnen. Leichter wird es allerdings nicht. Am 18. März steigt der dritte Spieltag der eFootball Championship Pro, Inter bekommt es dabei mit dem neuen Tabellenführer aus Katalonien zu tun. Der FC Bayern wird gegen die AS Rom Wiedergutmachung anstreben, während es die englischen Schwergewichte Arsenal und ManUnited miteinander zu tun bekommen und Monaco den Tabellenzweiten Milan fordert.