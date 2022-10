Besonderer Meilenstein: Kessel wird zum Ironman der NHL

Phil Kessel steht in der Nacht auf Mittwoch vor einem ganz besonderen Rekord. Denn der Stürmer wird zum Ironman der NHL.

Schon 24 Stunden zuvor, in der Nacht auf Dienstag, stellte Phil Kessel den bisherigen Rekord von Keith Yandle ein. Nun wird er selbst zum Ironman der NHL: Das Spiel der Vegas Golden Knights bei den San Jose Sharks (4.30 Uhr MESZ) wird das 990. NHL-Hauptrundenspiel in Serie, an dem der 34-Jährige teilnimmt. Niemand anderem ist dies in der NHL-Geschichte je gelungen.

Seit dem 3. November 2009 hat Kessel in jedem einzelnen Spiel für seine Teams auf dem Eis gestanden - einmalig. Nur zehn Spiele fehlen Kessel nun zudem, um auch als Erster sogar die Marke von 1.000 Spielen in Serie zu erreichen.

Sorgen, dass in naher Zukunft ein anderer Akteur seinen Rekord übertrumpft, muss der US-Amerikaner, der mit den Pittsburgh Penguins zweimal den Stanley Cup gewann, obendrein nicht haben. Denn der ihm nächste Spieler mit einer aktiven Ironman-Serie ist Carolinas Verteidiger Brent Burns, der auf "nur" 685 Spiele kommt - und der bereits 37 Jahre alt ist.