"Besondere Vertragskonstellation": Essen verlängert mit Eisfeld

Rot-Weiss Essen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld verlängert. Der 31-Jährige machte dabei wohl auch Zugeständnisse, um im Verein bleiben zu können.

Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, hat Eisfeld seinen Vertrag an der Hafenstraße um ein Jahr verlängert und wird damit in seine vierte Saison für Essen gehen. Ursprünglich wäre sein Vertrag am Ende dieser Saison ausgelaufen. Zwar existierte Medienberichten zufolge eine Option zur automatischen Verlängerung, diese sollte aber wohl erst greifen, wenn Eisfeld 60 Prozent der Spielminuten absolviert hat - was aufgrund seiner Rolle als nicht uneingeschränkter Stammspieler wohl knapp geworden wäre.

"Aufgrund seiner besonderen Vertragskonstellation haben wir uns in den vergangenen Wochen intensiv und sehr offen ausgetauscht, um über seine Zukunft an der Hafenstraße zu sprechen", wird Essens Direktor Profifußball Marcus Steegmann in der Vereinsmitteilung zitiert. Dabei habe man eine Einigung erzielt - vor allem wohl, weil Eisfeld selbst Zugeständnisse machte. "Dass sich Thommy voll und ganz mit RWE identifiziert und sich hier wohlfühlt, sieht man nicht zuletzt daran, dass er sich in diesen Gesprächen ein ordentliches Stück auf uns zubewegt hat und wir so schnell zusammengefunden haben", sagt Steegmann jedenfalls.

Eisfeld hatte im Januar 2022 als vereinsloser Profi in Essen unterschrieben, nachdem sein Vertrag beim VfL Bochum zuvor nach dem Bundesliga-Aufstieg nicht verlängert worden war. Daraufhin hatte er mit neun direkten Torbeteiligungen in 15 Spielen sofort großen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga und gehörte dort auch in der vergangenen Saison zum Stammpersonal. In der laufenden Saison fiel er wegen eines Syndesmoserisses drei Monate aus. Insgesamt kommt er auf aktuell 16 Ligaspiele, vier Tore und eine kicker-Durchschnittsnote von 3,32.

"Ich habe damals bei meiner Verpflichtung gesagt, dass das Gesamtpaket RWE mit dieser Wucht, der Tradition und den legendären Fans einfach wahnsinnig reizvoll für mich ist - heute, zwei Jahre später, kann ich diese Aussage nur unterstreichen", erklärt der ehemalige Arsenal-Spieler seine Verlängerung. "Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen, gleichzeitig fühle ich mich nach wie vor topfit und bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen kann."