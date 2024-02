Besondere Saison für Rennfahrer Lewis Hamilton

Er hat schon siebenmal die WM in der Formel 1 gewonnen. In diesem Jahr fährt er noch mal für ein deutsches Team. Danach zieht es den berühmten Fahrer Lewis Hamilton woanders hin.

Für den Formel-1-Piloten Lewis Hamilton wird es eine ganz besondere Saison. Er wird zum letzten Mal für das deutsche Team Mercedes fahren. Zu diesem Rennstall gehört er seit elf Jahren. Schon sechsmal hat Lewis Hamilton in so einem Wagen die Weltmeisterschaft der Fahrer gewonnen.

Insgesamt wurde Lewis Hamilton sogar schon siebenmal Weltmeister, das ist ein Rekord. Ab nächstem Jahr will der Fahrer aus England für den berühmten italienischen Rennstall Ferrari fahren. Der ist bekannt für seine knallroten Autos. Lewis Hamilton wird dann 40 Jahre alt sein.

Ferrari hat schon lange keine Weltmeisterschaft mehr gewonnen. Trotzdem wollen alle Formel-1-Fahrer am liebsten mal in einem Auto von Ferrari gesessen haben. Ferrari ist auch als einziges Team schon so lange dabei, wie es die Weltmeisterschaft überhaupt gibt. Seit dem Jahr 1950!

Auch Schumacher und Vettel fuhren für Ferrari

Für diesen Rennstall sind auch zwei deutsche Fahrer schon gefahren. Der eine war Michael Schumacher. Er hat mit Ferrari fünfmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Sein guter Freund Sebastian Vettel fuhr einige Jahre später für Ferrari. Er konnte die Weltmeisterschaft aber nicht mit so einem roten Rennwagen gewinnen.

Die Fans von Ferrari aus Italien sind ganz besonders verrückt nach der Formel 1. Genannt werden sie Tifosi, das ist italienisch für Fans.

So viele Rennen wie noch nie

Bevor der berühmte Lewis Hamilton zu dem Team aus Italien wechselt, fährt er in diesem Jahr noch für Mercedes. Deren Auto ist in diesem Jahr silber und schwarz. Lewis Hamilton hofft, dass das Auto auch sehr schnell ist. Er wartet nämlich seit einer Weile auf einen Sieg in einem Rennen. Zuletzt hat er das vor mehr als zwei Jahren geschafft. "Ich fühle mich so motiviert wie niemals zuvor", sagte er jetzt. Und er erzählte, dass er sich noch mehr vorbereitet hat auf die kommende Saison.

Das ist auch wichtig. Denn in diesem Jahr gibt es 24 Rennen in der Formel 1. So viele hat es noch nie gegeben. Los geht es am 2. März. Gefahren wird dann in Bahrain, das ist ein Königreich im Nahen Osten mit sehr vielen Inseln. Die Rennstrecke liegt allerdings mitten in der Wüste. Deswegen weht auch immer viel Sand auf die Strecke.