Besondere Rückkehr für Havertz - und für Arsenal?

Der FC Arsenal spielt seine erste Champions-League-Saison seit Langem und visiert eine Turnierphase an, die die Gunners letztmals 2010 erreichten. Kai Havertz könnte den Unterschied machen.

Was hält diese Saison am Ende für den FC Arsenal bereit? Vor ziemlich genau einem Jahr, Mitte Februar 2023, hatten die Gunners, Tabellenführer mit Vorsprung, gerade keines von vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen gewonnen, drei davon sogar verloren und dadurch entscheidende Teile ihres Vorsprungs vor Manchester City eingebüßt.

Ein paar Wochen später schied die Mannschaft von Mikel Arteta im Europa-League-Achtelfinale gegen Sporting aus, spielte in der Premier League zu oft remis, verlor den Showdown gegen City deutlich und stand trotz ihres Höhenflugs samt begeisterndem Fußball plötzlich mit leeren Händen da.

Und Mitte Februar 2024? Arsenal steht etwas weniger im Rampenlicht, aber grundsätzlich kaum schlechter da. Die Premier League erlebt einen Meisterschafts-Dreikampf, was den Gunners vielleicht entgegenkommt, weil sie diesmal mehr etwas zu gewinnen als etwas zu verlieren haben. Mehr Leichtigkeit als Krampf, was sich auch in den Ergebnissen niederschlägt.

Pünktlich zu Beginn der heißen Saisonphase läuft die Offensive der Nordlondoner auf Hochtouren. Die jüngsten fünf Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen, es gab fünf Tore gegen Crystal Palace, drei gegen Liverpool, gar sechs gegen West Ham und wieder fünf gegen Burnley. Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht nun wieder ein europäisches Achtelfinale in Portugal an, gegen den FC Porto. Aber nicht mehr in der Europa League, sondern in der Champions League.

Der FC Arsenal ist bereits durch seine Leistungen in der Vorsaison gewissermaßen in den Kreis der besten europäischen Teams zurückgekehrt, immerhin gilt die Premier League als stärkste Liga des Kontinents. Aber so richtig in diesem elitären Zirkel angekommen ist ein Team wohl erst, wenn es auch in der Königsklasse wieder so richtig mitmischt.

Diese Zeiten sind für die Gunners, die 2006 das CL-Finale gegen den FC Barcelona verloren, lange her. 2008 standen sie noch im Viertelfinale, 2009 gar im Halbfinale, 2010 noch mal im Viertelfinale - und dann war lange Dürre. Zwischen 2011 und 2017 schied der Traditionsklub stets bereits im CL-Achtelfinale aus, seither gelang es ihm nicht mal mehr, sich für den prestigeträchtigsten europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.

Havertz schoss in Porto das größte Tor seiner Karriere

Gleich bei der Rückkehr auf die große Bühne will ein ambitioniertes Arsenal nach 14 Jahren Absenz natürlich ins Champions-League-Viertelfinale zurück, was den Gunners gegen Porto eigentlich gelingen muss. Sie sind klarer Favorit. Für ihren Kader - im Viertelfinale 2010 standen noch Manuel Almunia, Samir Nasri oder Nicklas Bendtner auf dem Rasen - ist dieses Terrain dennoch größtenteils Neuland, mit wenigen Ausnahmen. Eine hört auf den Namen Kai Havertz, hat in Burnley sein erstes Tor im Kalenderjahr 2024 erzielt und wird besonders gerne nach Porto reisen.

Anders als fast alle seine Teamkollegen hat der deutsche Nationalspieler nicht nur Erfahrung mit den späten Runden der Königsklasse, er hat den Henkelpott - 2021 mit dem FC Chelsea - sogar schon gewonnen. Und im Finale gegen Manchester City, das damals in Porto stattfand, das einzige Tor geschossen. "Für mich wird das immer eine besondere Erinnerung sein, ich freue mich darauf, wieder dort zu spielen", erzählte Havertz den Vereinsmedien seines Arbeitgebers - der sich nur zu gerne davon überzeugen würde, dass sein Linksfuß vielleicht kein Angreifer vieler Tore, aber sehr besonderer Tore ist.