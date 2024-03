Besondere Regelung vereinbart: Atletico verlängert mit Ikone Koke

Atletico Madrid hat am Montag die Vertragsverlängerung mit Rekordspieler und Kapitän Koke öffentlich gemacht. Ab sofort ist eine besondere Regelung mit dem 32-Jährigen vereinbart.

626 Pflichtspiele hat Koke mittlerweile für "seinen" Verein absolviert. Der 70-malige spanische Nationalspieler ist längst eine Vereinslegende geworden. Seit seinem sechsten Lebensjahr trägt Koke das Trikot der Rojiblancos. Und er trägt es mindestens eine weitere Saison.

Mit einem emotionalen, siebeneinhalbminütigen Video hat Atletico am Montagvormittag die Vertragsverlängerung mit Koke öffentlich gemacht. Dabei wurde eine besondere Regelung zwischen den beiden Parteien getroffen, "die eine jährliche Verlängerung am Ende jeder Saison vorsieht". Ob diese an irgendeine Bedingung - wie etwa eine bestimmte Einsatzzahl - gebunden ist, ließ Atletico offen.

Am 19. September 2009 feierte Koke sein Pflichtspiel-Debüt für die Profis - für 23 Minuten durfte er noch beim 2:5 in Barcelona mitwirken. Die Rückennummer 26 tauschte Koke zur Saison 2012/13 für die 6 ein, aktuell ist kein anderer Name mehr über dieser Nummer bei Atletico denkbar als der der Vereinsikone.

Nur Adelardo gewann mehr Titel

In den mittlerweile 15 Jahren als Profi hat Koke mit Atletico acht Titel gewonnen: Zweimal triumphierte er in La Liga, einmal in der Copa del Rey, zweimal in der Europa League, zweimal im europäischen Supercup und einmal im spanischen Supercup. In der Vereinsgeschichte gibt es mit Adelardo (zehn Trophäen) nur einen Profi, der noch erfolgreicher war.

"Unser Kapitän verkörpert perfekt alles, was ein Atleti-Junge sein möchte, wenn er erwachsen ist. Koke ist Kampf, Einsatz, Aufopferung, Solidarität ... Koke ist Mut und Herz", schreibt der Verein mit ordentlich Pathos auf seiner Website.

In der laufenden Saison kam Koke in La Liga 26-mal (drei Vorlagen) zum Zug, siebenmal in der Königsklasse (ein Assist) sowie fünfmal in der Copa del Rey. Bevorstehendes Highlight ist fraglos sein nächstes Champions-League-Viertelfinale, wenn Borussia Dortmund am 10. und 16. April der Gegner sein wird.