"Besondere Qualitäten auf engem Raum": Ex-Drittliga-Profi Anil Aydin verstärkt die SSVg Velbert

Namhafte Verstärkung für die SSVg Velbert: Anil Aydin, der schon für den 1. FC Kaiserlautern in der 3. Liga auflief, gehört ab sofort zum Kader des niederrheinischen Oberligisten.

In den Schlussminuten der Wintertransferperiode entwickelte sich die Stadt Velbert im Herzen des Niederbergischen Landes offenbar zu einer beliebten Anlaufstelle für Ex-Profis. Kurz nachdem der TVD Velbert die Verpflichtung des Ex-Profis Kai Schwertfeger bekanntgab, verkündete dessen Stadtrivale SSVg Velbert den Transfer eines vielversprechenden Talents mit Profi-Erfahrung. Anil Aydin, der schon für den 1. FC Kaiserlautern in der 3. Liga auflief, gehört ab sofort zum Kader des Klassenprimus der Oberliga Niederrhein.

Aydins steile Karriere zuletzt ins Stocken geraten

Die noch junge Karriere des 22-jährigen offensiven Mittelfeldspielers gleicht einer Achterbahnfahrt. In der Jugend spielte Aydin für Bayer 04 Leverkusen, Viktoria Köln sowie den 1. FC Köln. 2019 folgte dann der erste Profi-Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern. Am Betzenberg kam er in zwei Drittligaspielen zum Einsatz, für die Zweitvertretung der Roten Teufel schoss er sechs Tore in 14 Oberligapartien, doch im Sommer 2021 wurde der Stecker gezogen, seitdem war Aydin vereinslos. In Velbert will der Deutsch-Türke nun wieder auf die Beine kommen. Beim derzeitigen Tabellenführer der Oberliga Niederrhein konnte er sich in den letzten drei Monaten im Probetraining empfehlen und hat nun einen Vertrag bis zum Sommer erhalten.

Obwohl Aydins Karriere zuletzt etwas ins Stocken geraten war, sind dem Mittelfeldmann seine außergewöhnlichen Fähigkeiten am Ball scheinbar nicht abhanden gekommen. Das war auch für Velberts Chefcoach Hüzeyfe Dogan nicht zu übersehen. "Anil hat besondere Qualitäten auf engem Raum, kann sich dort gut herausspielen und hat den Drang nach vorne. Er ist abschlussstark und kann auch Tore vorbereiten", lobt der Übungsleiter seinen neuen Schützling.