Besondere Olympia-Botschaft von Stefan Kretzschmar an Deutschlands Handballer

Die Olympischen Spiele waren für den jungen Stefan Kretzschmar eines der größten Erlebnisse seiner Karriere. Kurz vor der Olympia-Quali der deutschen Handballer gerät er sogar ins Schwärmen - und sendet eine besondere Botschaft ans deutsche Team.

Für diese Nachricht hat Stefan Kretzschmar nochmal tief in sein Foto-Archiv gegriffen. Mit geschlossenen Augen, Nasenpiercing und olympischem Kranz in den blondierten Haaren steht der junge Linksaußen da, um seinen Hals baumelt die Silbermedaille der Sommerspiele 2004 in Athen. Und es hatte einen besonderen Grund, warum der 51-Jährige ausgerechnet dieses Bild am heutigen Donnerstagmorgen (14. März) auf Instagram postete.

"Olympische Spiele sind einfach das Allergrößte für jeden Sportler. Unfassbar, das miterleben zu dürfen", schrieb der Sportvorstand der Füchse Berlin unter anderem dazu. Denn: Ab heute Abend (17.45 Uhr) kämpft die deutsche Mannschaft beim Turnier in Hannover um eines von zwei Tickets für Olympia im Sommer in Paris. Erster Gegner heute ist Algerien, anschließend folgen Kroatien und Österreich. Und Kretzschmar drückt dem DHB-Team fest die Daumen.

"Es lohnt sich zu kämpfen, dort dabei sein zu dürfen. Auf geht's", schrieb der Ex-Profi, der die Goldmedaille 2004 knapp verpasst und im Finale gegen Kroatien verloren hatte. In besonderer Erinnerung bleibt ihm das Erlebnis Olympia dennoch.

"Ins Olympiastadion einzulaufen. ...die Unterstützung vieler Ausnahmesportler in der Halle. ...die vielen Gespräche in der Mensa des olympischen Dorfes mit Gleichgesinnten", schwärmt Kretzschmar. "Man ist einfach ein Teil von „Team Deutschland" an einem Ort, wo die besten Athleten der Welt zusammenkommen."