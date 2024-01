Besondere Ehre für Lasse Svan

Lasse Svan, dem langjährigen Rechtsaußen der SG Flensburg-Handewitt, wird eine besondere Ehre zuteil.

Lasse Svan wurde in die Hall of Fame des dänischen Sports aufgenommen. Ingrid Anderson-Jensen

Als erst fünfter Handballer überhaupt wurde Lasse Svan in die Hall of Fame des dänischen Sports aufgenommen. Lasse Svan beendete seine Handball-Karriere im Sommer 2022 nach fast 19 Jahren in der Nationalmannschaft und 246 Länderspielen.

Der 40-jährige Svan hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Olympisches Gold, zweimal WM-Gold und EM-Gold. Auf Vereinsebene hat Lasse Svan mit der SG Flensburg-Handewitt auch die Champions League und die deutsche Meisterschaft gewonnen. Mit GOG wurde er zudem dänischer Meister.

Der dänische Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen sagt: "Es ist großartig für den Handball, dass wir wieder einen unserer Spieler in der Hall of Fame haben. Es ist auch ein wohlverdienter Platz für einen sehr talentierten Spieler, der sowohl auf dem Spielfeld mit all den Titeln, die er gewonnen hat, extrem wichtig war. Aber auch abseits des Platzes war er immer ein großartiger Mannschaftskamerad und ein guter Mensch."

Lasse Svan gesellt sich in der Hall of Fame des dänischen Sports zu Lars Christiansen, Camilla Andersen, Anja Andersen und Knud Lundberg. Im Sommer 2023 wurde die Karriere von Lasse Svan auch international gewürdigt, indem er in die Hall of Fame der EHF aufgenommen wurde.