"Besondere Aufgabe": Gerber übernimmt VfB-Frauenteam

Der VfB Stuttgart bringt erstmals ein Frauenteam an den Start und hat dafür einen Ex-Profi als Trainer gewinnen können: Heiko Gerber übernimmt bei den Schwäbinnen.

Am 1. Juni 2021 hatte der VfB Stuttgart 1893 e.V. eine Abteilung für Frauenfußball gegründet, nun geht ein Frauenteam, das bislang für den VfB Obertürkheim aufgelaufen war, künftig in der Oberliga an den Start. Und Ex-Profi Heiko Gerber ist neuer Trainer der VfB-Frauen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 50-Jährige war bislang Co-Trainer der U 21 des Bundesligisten, diese Aufgabe soll er reduziert fortführen.

"Der VfB ist mein Verein und der Frauenfußball wächst rasant. Die erste Frauenmannschaft in der Geschichte des VfB Stuttgart als Cheftrainer zu betreuen, ist daher eine ganz besondere Aufgabe", meinte Gerber. Die bisherige Interimstrainerin des Frauen-Teams, Lisa Lang, wird ihm als Assistentin zur Seite stehen.

Das Ziel von Gerber, der für den VfB zwischen 1999 und 2007 insgesamt 174 Pflichtspiele absolvierte und 2007 mit den Schwaben allerdings ohne Einsatz Meister wurde, ist der Aufstieg aus der Oberliga.