Besitzer geben Grünes Licht: NFL passt Overtime-Regeln an

Die umstrittene Overtime-Regel in der NFL wird angepasst - allerdings nur für die Play-offs.

Künftig werden in einem Play-off-Spiel beide Teams den Ball bekommen, wenn es in die Verlängerung geht. Das bestätigte die NFL am Dienstag. Demnach wurde auf dem jährlichen League Meeting, auf dem auch die Teambesitzer aller NFL-Teams zusammenkommen, ein gemeinsamer Vorschlag der Indianapolis Colts und Philadelphia Eagles mit großer Mehrheit angenommen. 29 Besitzer stimmten für die Regeländerung, nur drei dagegen.

Geht es nun in einem Play-off-Spiel in die Overtime, ist die Partie nicht automatisch vorbei, wenn ein Team mit dem ersten Drive direkt einen Touchdown erzielt. Das andere Team erhält nun - anders als bisher - ebenfalls noch einmal das Angriffsrecht. Sollte es weiterhin Unentschieden stehen, nachdem beide Mannschaften den Ball hatten, setzt allerdings wieder die bislang praktizierte "Sudden Death"-Regel ein. Diese wird auch in der Regular Season weiterhin angewandt, die Regeländerung bezieht sich ausschließlich auf Play-off-Spiele.

Bereits seit Jahren war über die Fairness der Regel diskutiert und eine Abschaffung der Regel gefordert worden, da sie dem Team, das durch den Münzwurf zuerst den Ball bekommt, einen auch statistisch belegbaren Vorteil einräumt. Die Debatte hatte zuletzt an Fahrt aufgenommen, nachdem die Kansas City Chiefs in der Divisional Round die Buffalo Bills in einem denkwürdigen Spiel besiegt hatten, ohne dass Bills-Quarterback Josh Allen in der Overtime an den Ball gekommen war.