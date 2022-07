Mainz-Torhüter Dahmen verhindert gegen Besiktas Schlimmeres

Nach zwei Testspielsiegen gegen unterklassige Gegner kassierte Mainz 05 gegen den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul mit 0:1 die erste Niederlage in der Vorbereitung. Torhüter Finn Dahmen verhinderte Schlimmeres.

Ein Tor des Ex-Frankfurters Cenk Tosun in der 24. Minute entschied die Partie vor 1500 Zuschauern in Kufstein. Es war die erste große Chance von Besiktas, das etwas verhalten begann, aber mit zunehmender Spielzeit mehr und mehr Spielanteile hatte und als verdienter Sieger vom Platz ging. Neben Tosun gehörte in Wout Weghorst ein weiterer Ex-Bundesligaspieler zum Aufgebot von Istanbul, das mehrere gute Torchancen vergab, was auch an Mainz-Torhüter Dahmen lag.

Ohne Zwölf hieß die Devise von Bo Svensson, der einen Großteil der Nationalspieler, die erst am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen waren und andere Nachzügler schonte. Trainingslagerteilnehmer Nelson Weiper musste ohnehin passen, der 17-Jährige erlitt vorgestern im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk und wird mehrere Wochen ausfallen.

Kurzer Zwist zwischen Svensson und Ismael

Dafür wurden Anderson Lucoqui und Edimilson Fernandes in die Startelf und damit ins Schaufenster gestellt, die als potenzielle Verkaufskandidaten gelten. Auf der ungewohnten Position des linken Innenverteidigers war Lucoqui an der Entstehung des 0:1 durch Tosun beteiligt, als der Mainzer einen Ball vertändelte. Fernandes machte seine Sache im rechten offensiven Mittelfeld und später auf der Doppel-Sechs passabel. Umtriebig zeigte sich auch Marlon Mustapha, der im Sturmzentrum in der ersten Hälfte mehrere gute Szenen hatte, allerdings auch zu oft im Abseits stand.

"Wir hatten relativ wenig Erfahrung auf dem Platz, das war nicht anders möglich, nachdem die Nationalspieler erst vier Tage mit uns trainierten", so Svensson. Anton Stach und Leandro Barreiro wurden dann doch noch für die letzten 25 Minuten eingewechselt, nachdem Stach gefoult wurde, gerieten Svensson und Valerien Ismael aneinander. "Ich finde es unmöglich, wenn ein Spieler einem anderen einfach von hinten umhackt, auch wegen der Verletzungsgefahr. Wenn einer meiner Spieler das in einem Testspiel machen würde, hätte ich ihn ausgewechselt", sagte Svensson, der letztlich einen zufriedenen Eindruck machte. "In dieser Konstellation hat die Mannschaft noch nie zusammengespielt - auch das schweißt zusammen. Die ersten 40 Minuten haben wir gut dagegen gehalten."