Besian Idrizaj: Der Linzer Bub, dem nur ein Star-Moment in Liverpool vergönnt war

Es war einmal ein hoffnungsvoller Linzer Fußballer, sein Name war Besian Idrizaj. Er spielte für den LASK und Liverpool und soll vor dem Europa-League-Duell der beiden Klubs nicht vergessen sein. Sein Bruder Qerim erinnert sich.

Nein, sagt Qerim Idrizaj, vom LASK oder gar vom FC Liverpool hat sich vor dem Europa-League-Schlager in Linz keiner bei ihm gemeldet. In der Stimme des 37-Jährigen schwingt kein bisschen Vorwurf mit. "Um ehrlich zu sein, habe ich selbst nicht gleich daran gedacht. Aber stimmt, eigentlich wäre es aufgelegt gewesen, weil Besian bei beiden Klubs gespielt hat."

Traum und Albtraum

Besian Idrizaj war Qerims kleiner Bruder, der vor mehr als 13 Jahren an seiner Seite gestorben ist. Natürlich denkt Qerim auch an die letzten verzweifelten Minuten, als er, geweckt vom schweren Atem seines Bruders, vergebens versuchte, Besians Leben zu retten. "Ich habe gedacht, er hat einen Albraum." Der Autopsiebericht, den er noch daheim liegen hat, sagt, es war ein Herz-Kreislauf-Stillstand.

Aber viel öfter denkt Qerim, der nach vier Jahren bei St. Peter/Au in dieser Saison für Donau Linz kickt, an die gemeinsame Zeit der drei talentierten Idrizaj-Brüder bei Admira Linz. An ihre Träume vom Profi-Fußball. "Das Talent hätten wir alle drei gehabt, aber Besian hatte den Elan, die Leidenschaft, den Einsatz. Er war immer auf Vollgas. Wo wir schon raus waren, war er immer noch mit vollem Fokus auf Fußball."

Mit einem Lächeln denkt er an das Zweitliga-Debüt des hochgeschossenen 16-Jährigen beim LASK, der nicht wenige an Zlatan Ibrahimovic erinnerte. "Er kam wie so oft über die linke Seite. Mit dem ersten Kontakt hat er sich den Ball gestoppt, mit dem zweiten nicht vielleicht einen Sicherheitspass zum nächsten Mitspieler gesucht, sondern ihn einem Gegenspieler durch die Beine geschoben." Die LASK-Fans jubelten, der Vater strahlte, als der Jugendtrainer gratulieren kam: "Normal sind Burschen in seinem Alter bei ihrem Debüt etwas ängstlich, aber dein Bub ist etwas Besonderes."

Das hatte ein Jahr und eine U-17-EM-Endrunde später, bei der schon 78 Minuten gegen England ausreichten, auch Champions-League-Sieger Liverpool erkannt und nahm den noch nicht 18-Jährigen unter Vertrag. "Stürmer mit einsneunzig und Besians Technik gab es damals nicht so viele." Mit den Freunden, die Besian dort in seinem ersten Jahr in der Reserve machte, mit Lee Peltier, der später bei Leicester und Leeds spielte, sowie Godwin Antwi, der ein paar Saisonen in Dänemark zubrachte, hält Qerim heute noch Kontakt. "Dafür sind die sozialen Medien wirklich hilfreich."

Der Star-Moment

Das Internet war noch nicht ganz erwachsen, als Qerim im Sommer 2007 einen Anruf von seinem aufgeregten Bruder, der auch sein Freund war, aus Liverpool bekam. "Schau mal auf die Liverpool-Homepage", forderte Besian ihn auf. "Wieso, was ist los?" Schau doch einfach. Und dann die Freude über den "Idrizaj-Hattrick gegen Wrexham". Ganze 26 Minuten hat der frisch von seiner Leihe aus Luton zurückgekommene Stürmer gebraucht, um dem walisischen Viertligisten drei Tore einzuschenken. Alle drei Vorlagen waren von Jermaine Pennant gekommen, der ein paar Wochen davor noch im (verlorenen) Champions-League-Finale gegen den AC Milan gestanden war.

"Das war sein Star-Moment, da hat er richtig auf sich aufmerksam gemacht." Auch Rafa Benitez. "Idrizaj ist ein Spieler mit großem Talent, das wissen wir", hatte der Trainer sich den Namen gemerkt. "Er könnte ein Stammspieler der Zukunft sein, es liegt an ihm", machte er dem noch immer nicht 20-Jährigen einen Verbleib in Anfield schmackhaft. "Aber Besian wusste, wen er vor sich hatte: Fernando Torres, Peter Crouch, Dirk Kuyt, Ryan Babel, Andrej Voronin. Nach diesem Spiel hatte er viele Anfragen, vor allem aus der Championship. Also ging er zu Peter Taylors Crystal Palace."

Schock auf dem Tivoli

Dort verpasste er Shefki Kuqi noch. Der finnische Internationale, der wie die Idrizajs kosovarische Wurzeln hat, wurde später bei Swansea zum väterlichen Freund. Da hatte Besian seine ersten Rückschläge bereits hinter sich. Nach der Entlassung Taylors spielte er bei Neil "Old School" Warnock kaum noch eine Rolle, weshalb er ein halbes Jahr vor der Heim-EURO zurück nach Österreich wechselte, zu Wacker Innsbruck. "Der Plan war, dass er eine Reihe von guten Spielen macht, im Idealfall ein paar Tore schießt, Wacker vor dem Abstieg rettet und so vielleicht noch in den EM-Kader rutscht." Zum Auftakt der Frühjahrssaison saß Qerim erwartungsvoll neben seinem Vater im neuen Tivoli, als Besian zehn Minuten nach seiner Einwechslung auf die Knie sank und kollabierte. "Das war ein brutaler Schock, mein Vater und ich haben uns angeschaut und wir waren wie gelähmt."

Der anfängliche Verdacht eines Herzproblems wurde später revidiert, ein Virus dafür verantwortlich gemacht. Mehr als ein zweiter Einsatz ging sich in Innsbruck nicht mehr aus, nach der Saison war Besian vereinslos. Ein zweiter Vorfall beim LASK, wo er sich fit hielt, machte die Sache nicht einfacher. Im Juli 2009 gab ihm Paulo Sousa bei Swansea eine Chance. Im ersten Jahr sollte Besian sich herantasten, machte vier Spiele, im zweiten Jahr Vollgas geben. Dazu kam es nicht mehr. In den Morgenstunden des 15. Mai 2010 ist Besian Idrizaj im Alter von 22 Jahren gestorben.

Jeden Mai im Kosovo

Zum Begräbnis im Kosovo kam auch Shefki Kuqi, der im Swansea-Jahr zum besten Freund geworden war. Swansea City ehrte seinen Spieler mit einer Trauerminute im ersten Saisonspiel, seine Nummer 40 wird nicht mehr vergeben. Am Ende der Saison stiegen die "Swans" mit einem Sieg im Play-off-Finale in die Premier League auf. Eines der Tore zum 4:2-Sieg gegen Reading fiel just, als die Fans anfingen, Besian zu Ehren die 40. Minute einzuklatschen. Die Fotos von der Siegesfeier, auf der die Spieler Shirts mit dem Bild von Besian Idrizaj trugen, gingen um die Welt. "In Swansea ist er immer noch sehr präsent", bedankt sich Qerim dafür, dass der Klub sich an jedem Todestag immer noch seines Bruders erinnert. Selbst war er nur noch einmal in Wales, als er die Sachen seines verstorbenen Bruders abholte.

Dafür fliegt er jedes Jahr bereits einige Tage vor dem 15. Mai in den Kosovo. Mit der Familie, den Großmüttern, den Onkeln und Tanten besucht er das Grab des Bruders. "Und die Mutter lässt jedesmal ein Gedicht zur Erinnerung an den Sohn in der Zeitung abdrucken." Der Kontakt zu Shefki Kuqi ist erst in den letzten Jahren abgerissen. "Jeder hat sein eigenes Leben zu bewältigen", weiß Qerim. In seinem vergeht kein Tag, an dem er nicht an Besian erinnert wird. "Aber das ist schön und keine Last für mich. Den Bruder zu verlieren, ist ein Prozess fürs Leben, den kann man nicht abschließen. Ich weiß, dass wir noch viele coole Jahre gehabt hätten und bin sicher, dass er es noch ganz nach oben geschafft hätte, weil er einfach alle Voraussetzungen dafür hatte."

Dass Qerim keine Einladung für das Spiel zwischen dem LASK und Liverpool bekommen hat, ist nicht schlimm. "Ich habe durch Besian so viele Spiele live und vor Ort gesehen, ich kenne die Abläufe und habe mich daran satt gesehen. Heute schaue ich mir Fußballspiele lieber im Fernsehen auf der Couch an." Vielleicht sieht er dabei ja doch ein Zeichen, dass sein Bruder auch beim LASK oder gar dem FC Liverpool nicht ganz vergessen ist.

