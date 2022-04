Beschwerde abgewiesen: TuRU Düsseldorf muss in der Abstiegsrunde bleiben

Die TuRU Düsseldorf hat am grünen Tisch eine Niederlage erlitten. Wie der Fußballverband Niederrhein (FVN) am Dienstag mitteilte, hat das Verbandssportgericht die Beschwerde der Düsseldorfer gegen die Eingruppierung in die Abstiegsrunde abgewiesen.

Die TuRU Düsseldorf muss die Saison in der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein zu Ende spielen. Das hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) am Dienstag mitgeteilt. Die Düsseldorfer hatten Beschwerde eingereicht, weil sie sich daran gestört hatten, dass sie trotz besserem Torverhältnisses im Vergleich mit dem punktgleichen TSV Meerbusch in die Abstiegsrunde mussten, während Meerbusch als Elfter der Abschlusstabelle der Vorrunde in der Aufstiegsrunde antreten darf. Die Beschwerde hat das Verbandssportgericht in seinem Urteil vom Montag abgewiesen. Im Vorfeld des 1. Spieltags der Abstiegsrunde wurde noch einer einstweiligen Verfügung der Düsseldorfer stattgegeben, was zur Absage der für vergangenen Sonntag angesetzten Partie bei der SpVgg Sterkrade-Nord geführt hatte.

"Sportrechtlich nicht zu beanstanden"

Der FVN schreibt in Paragraf 24 seiner Durchführungsbestimmungen fest, dass bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zähle und nicht das Torverhältnis, wie es in der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbands unter Paragraf 41 geregelt ist. Das relevante direkte Duell endete am 24. Oktober auswärts 1:0 für den TSV Meerbusch. Aufgrund des genannten Paragrafen in den Durchführungsbestimmungen des FVN sei laut Sportgericht die Entscheidung, die Turn- und Rasensport Union in die Abstiegsrunde einzugruppieren, "zutreffend erfolgt und sportrechtlich nicht zu beanstanden".

Düsseldorf hat nun drei Tage Zeit gegen diese Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. Ob das passiert, das ist aktuell noch nicht bekannt. Fest steht: Am Samstag ist in der Abstiegsrunde die Auswärtspartie bei den Sportfreunden Niederwenigern angesetzt.