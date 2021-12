Beschluss: Ab 28. Dezember kehren deutschlandweit die Geisterspiele zurück

Die Bundesliga wird zum Auftakt ins neue Jahr wieder gänzlich ohne Zuschauer auskommen müssen. Betroffen von den jüngsten Beschlüssen sind auch die DEL und BBL.

Die Stadien wurden in den letzten Wochen schon wieder leerer. imago images/Matthias Koch

Aus Sorge vor der hochansteckenden Corona-Variante Omikron hat die Politik am Dienstag wie erwartet entschieden, Zuschauer bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen ab dem 28. Dezember komplett auszuschließen. "Überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden, das betrifft insbesondere Fußballspiele", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. In einer ersten Version des Beschlussentwurfs war noch von Obergrenzen bei Zuschauern die Rede gewesen.

Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen. Zuletzt durften in Stadien und Hallen einiger Bundesländern zumindest teilweise Zuschauerränge belegt werden.

Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am 7. Januar (Bayern gegen Gladbach), die 2. Bundesliga startet parallel zur 3. Liga wieder ab dem 14. Januar durch.

Die Entscheidung setzt dem Profisport massiv zu. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hatte die Politiker schon im Vorfeld vor einer "Symbolpolitik" gewarnt und kein Verständnis für einen Zuschauer-Ausschluss gezeigt: Der Profifußball habe als Freiluftveranstaltung mit einem "bewährten, schlüssigen Konzept" bewiesen, verantwortungsvoll mit der Lage umzugehen.

Wehrle nennt Zahlen:"1,8 Millionen Euro Umsatzverlust pro Spiel"

Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle unterstreicht ebenfalls, dass durch Freiluftveranstaltungen keine Hotspots entstanden seien, was auch vom Gesundheitsamt bestätigt worden sei. "Die Stabilität des Gesundheitssystems steht über allem", versteht Wehrle dennoch die Sorgen der Politik, "aber das ist keine gute Nachricht für den professionellen Sport, dass wir jetzt wieder Geisterspiele erleben müssen." Außerdem gab er einen Einblick, was das konkret in Zahlen für den Verein heißt: "Für den FC bedeutet das 1,8 Millionen Euro Umsatzverlust pro Spiel." Auch Zweitligist Werder Bremen rechnet mit Mindereinnahmen von etwa bis 1,1 Millionen Euro pro Spiel.

DEL ist als erste Sportart betroffen - HBL pausiert

Die Hallensportarten, die noch stärker von Zuschauereinnahmen abhängig sind als der Fußball mit seinem milliardenschweren TV-Vertrag, trifft die Maßnahme hart. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) finden bereits am 28. Dezember alle Partien vor leeren Rängen statt, die Basketball Bundesliga (BBL) ist einen Tag später betroffen.

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat Glück, dass der Spielbetrieb wegen der Europameisterschaft bis zum 9. Februar ruht. Ob bis dann die Rückkehr der Zuschauer möglich ist, scheint aber zumindest fraglich.