Beschlossene Sache: Baumgartner wechselt nach Leipzig

Hoffenheims Christoph Baumgartner hatte im kicker-Interview angedeutet, dass er bereit für seinen nächsten Karriereschritt ist. Diesen wird er bei RB Leipzig vollziehen.

Der Wechsel von Hoffenheims Offensivspieler Christoph Baumgartner (23) zu RB Leipzig ist nach kicker-Informationen beschlossene Sache. Nachdem sich der Österreicher bereits vergangene Woche mit Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl auf einen Fünf-Jahres-Vertrag verständigt hat, erzielten nun auch beide Klubs Einigkeit über die Wechselmodalitäten. Demnach überweist Leipzig 24 Millionen Euro an den Bundesliga-Konkurrenten.

Nachdem Baumgartner am Dienstag von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick erwartungsgemäß für die EM-Qualifikationsspiele in Belgien (17. Juni) und gegen Schweden (20. Juni) nominiert wurde, werden Medizincheck und Vertragsunterschrift in Leipzig vermutlich erst danach erfolgen.

Leistungsträger aus St. Pölten

Baumgartner war 2017 aus der U 18 von St. Pölten nach Hoffenheim gekommen und hatte sich bei der TSG zum Leistungsträger entwickelt. In der abgelaufenen Saison hatte er mit 14 Scorerpunkten (7 Tore, 7 Assists) maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.

Wie in Hoffenheim ist er auch bei RB Leipzig im offensiven Mittelfeld eingeplant. Mit Dani Olmo, Dominik Szoboszlai und Emil Forsberg hat RB dann vier Anwärter für die zwei Zehner-Plätze. Allerdings ist offen, ob Szoboszlai auch in der nächsten Saison für die Leipziger spielt. Der Ungar, für den sich Newcastle United interessiert, kann noch bis zum 15. Juli per Ausstiegsklausel für 70 Millionen Euro ausgelöst werden.