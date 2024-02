Berufung ohne Erfolg: Sané bleibt drei Länderspiele gesperrt

Leroy Sané steht Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht früher wieder zur Verfügung. Die FIFA hat die Berufung des Nationalspielers gegen seine Drei-Spiele-Sperre zurückgewiesen.

Es bleibt dabei: Leroy Sané fällt für den Großteil der EM-Vorbereitung aus. Wie der DFB am Freitag mitteilte, hat die Berufungskommission der FIFA die Berufung des Offensivspielers gegen seine Sperre von drei Testländerspielen zurückgewiesen. Am 21. November waren Sané im Testspiel gegen Österreich (0:2) in der 49. Minute die Sicherungen durchgebrannt. Nach einem Foul des Münchners an Philipp Mwene hatte der Mainzer Profi im Fallen den Fuß nach oben gestreckt, so dass auch der im Vollsprint befindliche Sané gestürzt war. Österreichs Linksverteidiger war aufgesprungen und den am Boden liegenden Sané verbal angegangen, was dieser zum Anlass genommen hatte, wütend aufzustehen und seinen Gegenspieler mit einem Unterarm-Schlag Richtung Hals abermals gen Rasen zu schicken.

Die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit war damit unstrittig, Sané entschuldigte sich in der Kabine bei den Nationalmannschaftskollegen. Die Folgen für den Profi des FC Bayern, aber auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann sind gravierend. Durch die Drei-Spiele-Sperre verpasst Sané zunächst die beiden Duelle im März gegen Frankreich und die Niederlande sowie ein weiteres nach der Bundesliga-Saison im unmittelbaren Vorfeld der EM.

Mindestens eine Einsatzchance könnte Sané nach Ablauf der Sperre noch vor der EM-Endrunde, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Elf in München beginnt, also bekommen. Durch die Abweisung der Berufung ist ist der Rechtsweg innerhalb der FIFA erschöpft.