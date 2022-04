Berufung abgewiesen: Münster behält Punkte aus Essen-Spiel

Rot-Weiss Essen muss sich endgültig damit abfinden, dass das abgebrochene Topspiel gegen Preußen Münster am 20. Februar mit 2:0 für den Rivalen gewertet wird.

Am Donnerstag wies das Verbandgericht des Westdeutschen Fußballverbandes die Berufung der Essener zurück und bestätigte damit letztinstanzlich das Urteil des Sportgerichts vom 4. März. RWE kann dagegen nicht mehr vorgehen.

Damit bleibt Münster in der Tabelle der Regionalliga West mit zwei Punkten vor dem Rivalen Spitzenreiter. "Wir sind froh, dass wir dieses unschöne Kapitel damit endlich abschließen und uns jetzt voll auf den Saisonendspurt konzentrieren können", wurde Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer nach der fast dreistündigen mündlichen Verhandlung auf der Klubwebsite zitiert.

Das Topduell zwischen Essen und Münster war am 20. Februar beim Stand von 1:1 in der 74. Minute erst für mehr als 20 Minuten unter- und schließlich abgebrochen worden, nachdem aus dem Heimblock ein Böller in den Innenraum geworfen worden oder dort explodiert war. Dabei waren zwei Ersatzspieler der Gäste verletzt worden.

Das Sportgericht hatte daraufhin im März geurteilt, dass Schiedsrichter Christian Scheper die Partie zu Recht abgebrochen habe und diese gemäß Spielordnung mit 2:0 für Münster zu werten sei. Dagegen hatten die Essener zunächst Berufung eingelegt - ohne Erfolg.

Uhlig lobt "faires Verfahren" - RWE-Tribünensperre aufgehoben

"Natürlich haben wir auf die Wiederholung des Spiels gehofft. Gleichwohl mussten wir realistisch davon ausgehen, dass es schwierig wird, die Gerichtsbarkeit umzustimmen", sagte RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig am Donnerstagabend und lobte das "ausgewogene und faire Verfahren".

Während auch die Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro weiterhin Bestand hat, erreichte RWE immerhin, dass der Zuschauerteilausschluss, der ursprünglich für das erste Heimspiel nach Rechtskraft des Urteils verhängt worden war, aufgehoben wurde. Uhlig: "Die Sperrung der beiden Hintertor-Tribünen und somit der Streichung von bis zu 11.000 Plätzen hätte für das Heimspiel gegen Wegberg-Beeck einen bis zu sechsstelligen Schaden verursachen können. Wir sind erleichtert, dass dieser Teil der Strafe ersatzlos gestrichen wurde."