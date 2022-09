Berufung abgewiesen: DFB bestätigt Geldstrafe nach Stuttgarter Platzsturm

Der VfB Stuttgart muss aufgrund des Platzsturms nach dem späten Klassenerhalt am 34. Spieltag der vergangenen Saison 15.000 Euro Strafe zahlen. Eine Berufung der Schwaben wurde am Donnerstag vom DFB abgelehnt.

Nach dem späten Klassenerhalt gegen den 1. FC Köln brachen in Stuttgart alle Dämme. IMAGO/Hartenfelser

Somit bestätigte das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Entscheidung der ursprünglichen Verhandlung vom 18. Juli und wies die Berufung des VfB Stuttgart gegen die beschlossene Geldstrafe ab. Die Schwaben hatten laut Arno Heger, Vorsitzendem der Berufsverhandlung, in ihrem Einspruch argumentiert, "dass ein friedlicher Platzsturm kein unsportliches Verhalten darstellen kann".

Friedlicher Platzsturm bleibt Unsportlichkeit

Dieser Einschätzung folgte das Gericht jedoch nicht. Die Intention eines Platzsturm fließe zwar in die Bewertung des Sachverhalts ein, spiele aber eine untergeordnete Rolle, "da jedwede Form eines Platzsturmes erhebliche, konkrete Gefahren für die auf dem Platz befindlichen Personen darstellt", so Heger in seiner Urteilsbegründung.

Zu dem Sturm des Innenraums war es gekommen, nachdem der VfB Stuttgart dank eines späten Treffers von Wataru Endo den 1. FC Köln am 34. Spieltag mit 2:1 besiegt und sich dadurch den direkten Klassenerhalt gesichert hatte. Nun kommt dieser den Cannstättern mit 15.000 Euro zu stehen.