Bertram Obling: "Ich bin hier."

Der SC Magdeburg konnte am gestrigen Donnerstag zwar die zwei Zähler gegen den HC Erlangen mitnehmen, doch "Man of the match" Bertram Obling stellte den aktuell Tabellenzweiten immer wieder vor Herausforderungen.

SC Magdeburg gegen HC Erlangen - für beide Mannschaften war das Spiel ein schwieriges. IMAGO/Christian Schroedter